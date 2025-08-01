İsviçre'den ABD'ye Tepki: Yüzde 39 Tarife - Son Dakika
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İsviçre'den ABD'ye Tepki: Yüzde 39 Tarife

01.08.2025 12:32
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İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin gümrük tarifelerini arttırmasını üzüntüyle karşıladı.

İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerinde değişikliğe gitmesi sonrasında İsviçre'ye yüzde 39 tarife uygulanması kararını üzüntüyle karşıladı.

Federal Konsey, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gitmesi ve bu kapsamda İsviçre'ye yüzde 39 oranında tarife getirmesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Federal Konsey, ikili görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye ve İsviçre'nin başından beri sergilediği yapıcı tutuma rağmen ABD'nin İsviçre'den yapılan ithalata tek taraflı ek tarifeler uygulamayı planladığını büyük bir üzüntüyle not etti." denildi.

ABD Başkanı tarafından açıklanan ek tarifenin, taslak ortak açıklamadan önemli ölçüde farklılık gösterdiğine işaret edilen paylaşımda, taslak ortak açıklamanın, İsviçre ve ABD arasında son birkaç aydır devam eden yoğun görüşmelerin bir sonucu olduğu ve 4 Temmuz'da Federal Konsey tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, "İsviçre, ilgili ABD makamlarıyla temas halinde oldu ve olmaya devam ediyor. İsviçre, yasalarına ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun, ABD ile müzakereli bir çözüm arayışını sürdürüyor. Federal Konsey yeni durumu analiz edecek ve sonraki adımlara karar verecektir." değerlendirmeleri yer aldı.

ABD gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gitti

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtilmişti.

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarılmıştı.

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı bildirilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtilmişti.

Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye'ye ise yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'den ABD'ye Tepki: Yüzde 39 Tarife - Son Dakika

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