İsviçre, Netanyahu'yu Tutuklama Yükümlülüğünde

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İsviçre Federal Adalet ve Polis Bakanlığı Federal Adalet Ofisi İletişim Sorumlusu Ingrid Ryser, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kapsamında İsviçre'nin, Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde tutuklamakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Ryser ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı Medya Başkan Yardımcısı Valentin Clivaz, AA muhabirinin, "UCM, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant için Gazze dahil Filistin topraklarında işledikleri iddia edilen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararın ülkeler tarafından uygulanmasına ilişkin tutumunuz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsviçre'nin, UCM'nin yasal temelini oluşturan Roma Statüsü'nü 2001 yılında onayladığını hatırlatan Ryser, UCM'yi, onun bağımsızlığını ve her durumda cezasızlıkla mücadelesini desteklediğini kaydetti.

Ryser, "Roma Statüsü'ne taraf olan İsviçre, UCM ile işbirliği yapmakla yükümlü. İsviçre, UCM ile işbirliği yapma yükümlülüğüne dayanarak, prensip olarak, UCM'nin buna uygun bir tutuklama emri veya buna dayalı bir tutuklama talebi çıkarması ve UCM'ye teslim işlemlerini başlatması koşuluyla, bu süreçte İsviçre'ye girmeleri halinde Benjamin Netanyahu ve diğer sanıkları tutuklamakla yükümlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Medya Başkan Yardımcısı Clivaz da İsviçre'nin, UCM'nin 21 Kasım 2024 tarihli kararlarını dikkate aldığını bildirerek, "İsviçre, UCM'nin bağımsızlığına saygı göstermekte birlikte bu kararlar hakkında yorum yapmamaktadır." ifadelerini kullandı.

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.