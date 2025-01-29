İtalya, Arnavutluk'tan 5 Göçmeni Geri Getirdi - Son Dakika
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İtalya, Arnavutluk'tan 5 Göçmeni Geri Getirdi

İtalya, Arnavutluk'taki göçmen merkezlerinden 5 düzensiz göçmeni ülkesine geri taşıdı.

29.01.2025 13:46
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İtalya'nın, Akdeniz'de kurtardığı ve Arnavutluk'la yaptığı anlaşma çerçevesinde buradaki göçmen merkezlerine taşıdığı 49 düzensiz göçmenden 5'ini ülkeye geri getirdiği bildirildi.

ANSA ajansının haberine göre, İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisinin dün Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'na getirdiği Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden 49 göçmenden 5'i İtalya'ya geri götürüldü.

Söz konusu 5 göçmenden 4'ünün reşit olmaması, 1'inin de sağlık koşullarının bu merkezlerde kalmaya elverişli olmaması sebebiyle iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca İtalya'ya götürüldükleri belirtildi.

Halihazırda Arnavutluk'taki merkezlere bırakılan göçmen sayısı 44 olurken, kalanlardan 36'sının Bangladeşli ve 8'inin Mısırlı olduğu kaydedildi.

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine dün taşıdığı 49 kişilik grup, merkezlerin faaliyete geçtiği Ekim 2024'ten bu yana taşıdığı üçüncü düzensiz göçmen grubu olma özelliği taşıyor.

İtalyan donanmasının Akdeniz'de Lampedusa Adası açıklarındaki uluslararası sularda kurtardığı düzensiz göçmenler, Gjader'deki Arnavutluk Hava Kuvvetlerine ait eski askeri kamp merkezine kurulan diğer merkeze nakledilirken, sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar bu merkezde kalacak.

Arnavutluk'a taşınan ilk iki göçmen grubu, daha sonra İtalya'ya geri getirilmişti

Ekim ve Kasım 2024'te iki göçmen grubunu Arnavutluk'taki merkezlere taşıyan İtalyan makamları, Roma Mahkemesinin aksi yöndeki farklı gerekçeli kararları nedeniyle bu göçmenleri İtalya'ya geri getirmek zorunda kalmıştı.

Roma Mahkemesi, Ekim 2024'te ilk göçmen grubunun Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağına karar verirken, Mısır ve Bangladeşli olan bu göçmenlerin iltica taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmeleri gereken menşei ülkelerinin, Avrupa Adalet Divanı'nın 4 Ekim tarihli "Mısır ve Bangladeş'in tamamen güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki" kararını gerekçe göstermişti.

Roma Mahkemesi, Kasım 2024'te Arnavutluk'taki merkezlere taşınan ikinci göçmen grubunun da İtalya'ya geri taşınması ve bu konuya da doğrudan Avrupa Adalet Divanı'nın bakması yönünde karar almıştı.

Avrupa Adalet Divanı'nın gelecek haftalarda İtalya'nın bu planını değerlendirmesi ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk'taki bu merkezler, Ekim 2024'te faaliyete alınmıştı.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te ve son olarak 8 Kasım 2024'te iki farklı göçmen grubu taşınmış ancak her iki gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Arnavutluk'tan 5 Göçmeni Geri Getirdi - Son Dakika

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