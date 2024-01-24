İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu\'nun Filistin devletine karşı tutumunu paylaşmıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmesine katılmadığını söyledi.

Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda "Başbakan'a sorular" oturumuna katıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kısa süre önce ifade ettiği "bağımsız Filistin devletinin kurulmasına" karşı olduğu hatırlatılarak, İtalya'nın bu konuya dair politikasına ilişkin bir soru üzerine Meloni, "İtalya, her zaman bir Filistin devletinden yana olmuştur. Bu nedenle, İsrail Başbakanı'nın bu konuyla ilgili ifade ettiği tutumu paylaşmıyorum." dedi.

Meloni, böyle bir şeyin tek taraflı olarak talep edilemeyeceğini, ön şart olarak "muhatapların, İsrail'in güvenlik içinde yaşama hakkının tanıması gerektiğini" ifade etti.

Meloni, ayrıca Gazze'ye yardım götüren ilk ülkelerden biri olduklarını dile getirerek, Filistinli çocukların İtalya'daki hastanelerde tedavi edilmelerine yönelik bir çalışmalarının da olduğunu kaydetti.

Bu arada, söz konusu oturumda ülkede iç gündemi ilgilendiren konularda Başbakan Meloni ile muhalefet liderleri arasında zaman zaman sert tartışmaların da yaşandığı anlara sahne oldu.

İsrail'e açık destek veren İtalya'daki Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, son haftalarda sıkça "iki halk, iki devletli çözüm" vurgusu yapmaya başladı.

Diğer taraftan, İtalya'nın hemen hemen her hafta en az bir kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının protesto edildiği, Filistin'e destek gösterileri yapılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.