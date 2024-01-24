 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'nun Filistin devletine karşı tutumunu paylaşmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'nun Filistin devletine karşı tutumunu paylaşmıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmesine katılmadığını söyledi. Meloni, İtalya'nın her zaman bir Filistin devletinden yana olduğunu ve İsrail Başbakanı'nın tutumunu paylaşmadığını ifade etti. Ayrıca Meloni, Filistin devletinin kurulması için ön şart olarak İsrail'in güvenlik içinde yaşama hakkının tanınması gerektiğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu\'nun Filistin devletine karşı tutumunu paylaşmıyor
24.01.2024 - 20:56,
Abone Ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmesine katılmadığını söyledi.

Meloni, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda "Başbakan'a sorular" oturumuna katıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kısa süre önce ifade ettiği "bağımsız Filistin devletinin kurulmasına" karşı olduğu hatırlatılarak, İtalya'nın bu konuya dair politikasına ilişkin bir soru üzerine Meloni, "İtalya, her zaman bir Filistin devletinden yana olmuştur. Bu nedenle, İsrail Başbakanı'nın bu konuyla ilgili ifade ettiği tutumu paylaşmıyorum." dedi.

Meloni, böyle bir şeyin tek taraflı olarak talep edilemeyeceğini, ön şart olarak "muhatapların, İsrail'in güvenlik içinde yaşama hakkının tanıması gerektiğini" ifade etti.

Meloni, ayrıca Gazze'ye yardım götüren ilk ülkelerden biri olduklarını dile getirerek, Filistinli çocukların İtalya'daki hastanelerde tedavi edilmelerine yönelik bir çalışmalarının da olduğunu kaydetti.

Bu arada, söz konusu oturumda ülkede iç gündemi ilgilendiren konularda Başbakan Meloni ile muhalefet liderleri arasında zaman zaman sert tartışmaların da yaşandığı anlara sahne oldu.

İsrail'e açık destek veren İtalya'daki Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, son haftalarda sıkça "iki halk, iki devletli çözüm" vurgusu yapmaya başladı.

Diğer taraftan, İtalya'nın hemen hemen her hafta en az bir kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının protesto edildiği, Filistin'e destek gösterileri yapılıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Giorgia Meloni, Filistin, İsrail, İtalya, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'nun Filistin devletine karşı tutumunu paylaşmıyor - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 05:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'nun Filistin devletine karşı tutumunu paylaşmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement