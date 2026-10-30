İtalya'da 24 saatlik genel grevde on binlerce kişi savaşı ve pahalılığı protesto etti

İtalya'da işçi sendikalarının çağrısıyla hayat pahalılığını, silahlanmaya ayrılan kaynakları ve savaşları protesto etmek üzere 24 saatlik greve gidilirken birçok kentte on binlerce kişi protesto yürüyüşleri düzenledi.

Taban Sendikaları Birliğinin (USB) çağrısı ve pek çok sendika ile öğrenci gruplarının destek vermesiyle lojistik, eğitim gibi farklı sektörlerde ülke çapında bugün 24 saatlik genel greve gidildi.

Grev dolayısıyla başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Torino, Bologna, Napoli ve Cenova gibi kentlerde sendikalar, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler protesto yürüyüşleri yaptı.

Başkentte merkez tren garı Termini yakınlarında toplanan on binlerce kişi, ellerinde savaş karşıtı ve Filistin'e destek belirten dövizlerle kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler sık sık "Hükümet istifa" ve "Hepimiz faşizm karşıtıyız" gibi sloganlar attı.

Bazı göstericilerin, Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı önünden geçerken yaktıkları meşaleleri, Bakanlık önünde bekleyen güvenlik güçlerine doğru fırlattığı görüldü.

Kortej kent merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na ulaştığında bazı öğrenciler, buraya çadırlar kurdu.

Yaklaşık 300 kişilik bir grup ise Kolezyum yakınlarındaki Via Claudia'da çöp kutularını devirip bariyer kurdu, ardından bunları ateşe verip, polise şişeler attı.

Roma'daki yürüyüşe katılan İtalya ve Avusturya vatandaşı Alois de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir işçi olduğunu belirterek, "Hem üniversitede hem de lisede öğrenci olduğum yıllardaki gibi gençleri desteklemeye çalışıyorum. Onların zorluklarını, hayal kırıklıklarını anlıyorum ve onları protestoda yalnız bırakmanın büyük bir utanç olacağını düşünüyorum. Bu gençlere karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum." dedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Torino, Bologna ve Vicenza kentlerindeki yürüyüşlerde, önceki haftalarda olduğu gibi göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polisin Torino'da göstericileri copladığı, Bologna'da ise tazyikli su sıkarak göstericilere müdahale ettiği basına yansıdı.

Milano'da ise organizatörlere göre 100 bin kişi meydanlara inerken kent merkezinde başlayan yürüyüş çevre yoluna kadar sürdü. Protestolarını çevre yoluna taşıyan göstericiler, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kentte 17-18 Ekim'de olaylı geçen protestoların ardından düzenlenen ilk büyük yürüyüş olan bugünkü kortej olaysız şekilde sona erdi.

Liman işçilerinden silah sevkiyatlarına karşı küresel eylem çağrısı

İtalya'da genel grevle beraber ülkenin önde gelen limanlarında da liman işçileri, silah ticareti ve sevkiyatına karşı çıkmak için küresel eylem çağrısıyla protesto gösterileri yaptı.

Cenova, La Spezia ve Napoli'de protestocular, liman girişlerini kapattı.

Cenova limanı önünde sabah saatlerinde lastiklerle yol kapatan göstericiler daha sonra bunları ateşe verdi.

Kentte öğleden sonra düzenlenen yürüyüşte de öğrenciler, limana gelerek işçilerin liman kapatma eylemine destek verdi.

Cenovalı liman işçisi Jose Nivoi de AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli. ABD'den Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Hindistan'a ve Avustralya'ya kadar beş farklı kıtadan 115 limanın katıldığı uluslararası grevin yanı sıra dünyanın tüm hükümetlerine bir mesaj vermek istiyoruz. Liman işçileri artık savaş için çalışmaya da savaşın bedelini ödemeye de razı değil." diye konuştu.

Bu nedenle İtalya'da da genel greve gittiklerini anlatan Nivoi, şöyle devam etti:

"Bugün ülkeyi yönetenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Savaşların bedelini bizim ödediğimiz, enflasyonun arttığı, kamu sağlık sisteminin, kamu eğitiminin ve emeklilik sisteminin gerilediği, enflasyondaki kontrolsüz artışın benzin fiyatlarını ve evlerimizin konut kredisi taksitlerini yükselttiği bu yaşam koşullarını artık kabul etmiyoruz."