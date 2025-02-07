İtalya'da Casus Yazılım Tartışması

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İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, İsrail merkezli Paragon şirketinin casus yazılımıyla muhalifleri izlediği iddialarını daha önce yalanlasa da firmanın İtalya ile sözleşmesini sonlandırması, söz konusu tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Ülkede, "Paragon Solutions" şirketinin geliştirdiği, Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta herhangi bir onay işlemi olmaksızın etkinleşebilen "Graphite" isimli casus yazılımına ilişkin tartışmalar sürüyor.

İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat'ta, 7 İtalyan'ın WhatsApp üzerinden hedef alındığını duyurarak, hükümetin bu kişileri casus yazılımla dinlediği iddialarını reddetmişti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, "Fanpage" haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato ile Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Luca Casarini, "Graphite" ile hedef alındıklarını açıklamasının ardından Paragon şirketi, İtalya ile olan sözleşmelerini sonlandırdı.

Bu gelişmeler, ülkede hükümetin yazılımı muhalifleri izlemek için kullandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Bu haberin ardından İtalya'da muhalefet partileri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini sert şekilde eleştirmeye başladı.

Muhalefet, hükümetten açıklama bekliyor

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Paragon hadisesinin son derece ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin ve Mediterranea aktivistlerinin sohbetlerini gözetleyen bir yazılımdan bahsediyoruz. Hükümet, bu konuda açıklama yapmak zorunda. Yaptıkları yalanlamalar bile yalanlandı." ifadelerini kullandı.

Schlein, hükümetin bu meselede de başını kuma gömemeyeceğini savunarak, "Başbakan'ın (parlamentoya) gelip açıklama yapması gerekiyor." dedi.

Eski başbakanlardan ve muhalefetteki Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir İsrail şirketi, telefonlardaki her şeyi okuyabilen güçlü bir yazılım üretiyor. İtalyan hükümeti, bu yazılımı satın alıyor. Ancak bir süre sonra İsrailliler sözleşmeyi feshediyor. İddiaya göre, İtalya kurallara uymuyor ve gazeteciler gibi gözetlenmemesi gereken kişileri izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Renzi, hükümetin bu konuyu açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret ederek, "Bu, devasa bir mesele; mahremiyetin büyük bir ihlali. Hükümet, bunun sorumlusunun kim olduğunu açıklamak zorunda. Çünkü bu durum devlet kurumlarının güvenilirliğini sarsıyor. Paragon skandalı da diğerleri gibi örtbas edilemez. Hata yapan bedelini ödemeli." açıklamasını yaptı.

"İsrail'e bu konuyla ilgili bir şeyler soracağım"

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ise katıldığı bir etkinlikte, "Bu yazılımın var olduğunu bilmiyordum, kimin ve hangi amaçlarla kullandığını da bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Salvini, açıklığa kavuşturulması gereken konuların olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bu durum istihbarat servisleri içinde hesaplaşma gibi görünüyor. Oysa bu servisler, ülkenin istikrarı, güvenliği ve demokrasisi açısından temel bir rol oynuyor." dedi.

Casus yazılım veya Paragon hakkında bilmediği şeyler söylemekten kaçınacağını aktaran Salvini, "Pazartesi günü İsrail'de olacağım ve onlara bu konuyla ilgili bir şeyler soracağım." ifadelerini kullandı.

Paragon'un "Graphite" yazılımıyla hedef alınan isimlerden olan Mediterranea Saving Humans Başkanı Casarini de basına yaptığı açıklamada, savcılıklara suç duyurusunda bulunacağını belirterek, telefonunun kimler tarafından izlendiğinin ortaya çıkarılmasını istediğini kaydetti.

WhatsApp, İsrail merkezli casus yazılım konusunda uyarmıştı

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti.

Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak'ta WhatsApp'tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı.

Cancellato haricinde genellikle Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını belirtmişti.

İtalya Başbakanlığı 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İtalya'dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansını (ACN) harekete geçirildiği belirtilmişti.

Başbakanlık, hükümetin İtalya'daki bazı kişileri bu casus yazılım üzerinden dinlediği iddiasını da reddederek, İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğu belirtmişti.