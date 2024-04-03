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İtalya'da Lig Partisi, Rusya ile yapılan anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi - Son Dakika
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İtalya'da Lig Partisi, Rusya ile yapılan anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortağı olan aşırı sağcı Matteo Salvini'nin partisi Lig, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasındaki iktidar partisi Birleşik Rusya ile 2017'de imzalanan anlaşmanın Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla geçerli olmadığını açıkladı. Lig Partisi lideri Giorgia Meloni önderliğindeki hükümetin diğer partilerinden yapılan açıklamada, siyasi ilişkilerin ve görüşlerin savaş sonrasında tamamen değiştiği belirtildi. Lig Partisi'nin bu açıklaması, Matteo Salvini'nin Rusya ile ilişkilerini savaş başladıktan sonra da sürdürdüğü gerekçesiyle muhalefet partilerince verilen gensoru önergesinin oylanmasından önce yapılması dikkat çekti.

03.04.2024 01:25  Güncelleme: 01:25
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İtalya'da Rusya ile ilişkileri her dönem dikkati çeken, sağ koalisyon iktidarının ortaklarından aşırı sağcı Matteo Salvini'nin partisi Lig, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in arkasındaki iktidar partisi Birleşik Rusya ile arasında 2017'de imzalanan anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini oluşturan partilerden Lig'den dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den sonra "Rusya ile siyasi ilişkilerin ve görüşlerin tamamen değiştiği" belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce de belirtildiği gibi Lig ile Birleşik Rusya arasında 2017'de önerilen işbirliği, Ukrayna'nın işgalinden sonra artık geçerli değil. Bundan önce de ortak girişimler yoktu. Lig'in tutumu parlamentodaki oylamalarla doğrulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Lig Partisinin bu açıklamayı, parti lideri ve Meloni kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanlığı görevini yürüten Salvini'nin, Birleşik Rusya partisiyle ilişkilerini savaş başladıktan sonra da İtalyan hükümetinin çıkarlarına ters biçimde sürdürdüğü gerekçesiyle parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde muhalefet partilerince verilen gensoru önergesinin oylanmasından önce yapması dikkati çekti.

Muhalefetteki Eylem Partisinden (Az) Matteo Richetti, Lig'in açıklamasının "yalanlar içerdiğini" savunarak, aslında Lig'in Birleşik Rusya ile anlaşmasının kendiliğinden yenilendiğini kabul ettiğini ileri sürdü.

Salvini hakkındaki gensoru önergesinin, mecliste bu hafta görüşülmesi bekleniyor.

Matteo Salvini ve Lig'in Rusya ile ilişkileri hep tartışma konusu oldu

Salvini, kendisinin ve partisinin Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle İtalya'da sık sık ana gündem maddesi oluyor.

Yıllar önce Moskova'ya yaptığı ziyaretlerin birinde, Putin'in resminin olduğu tişörtle Kızıl Meydan'da verdiği pozla bilinen Salvini, Ukrayna'da savaş başladıktan sonra Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemiş olmasına rağmen "Putin'e karşı doğrudan eleştirel bir söylem benimsememekle" eleştiriliyordu.

Salvini son olarak; şubat ayında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Sibirya'da bir hapishanede ölümünden sonra "Putin'i sorumlu tutmamasıyla" ve Putin'in geçen ay Rusya'da başkanlık seçimini kazanması üzerine "Bir halk oy verdiğinde her zaman haklıdır." yorumunu yapmasıyla ülkesinde eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Lig Partisi, Rusya ile yapılan anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi - Son Dakika

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