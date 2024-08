İtalya'da lüks yatın batması sonucu kaybolan son kişi aranıyor

Güncel

İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello açıklarında 19 Ağustos'ta lüks bir yatın fırtınada batmasının ardından kaybolan son kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, fırtınada batan "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişinin bulunması için pazartesiden bu yana çalışmalar sürüyor.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ve dalgıçlar ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucunda, dün 4 kişinin cesedini yatın enkazından çıkarırken, bu sabah da kayıp 2 kişiden 1'inin cansız bedenini daha deniz dibinden aldı.

Derinlik sebebiyle ekiplerin çok fazla süre kalamadığı enkazda kayıp son kişi ile yatın kara kutusunun bulunması için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İtalyan basınında dünkü haberlerde ilk çıkarılan cesetlerin İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'a ait olduğu belirtilse de bugünkü haberlerde bu sabah çıkarılan 5. naaşın Lynch'in bedeni olduğu ifade edildi. Kayıp son kişinin ise Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'ın olabileceği kaydedildi.

Olayın olduğu ilk gün cesedi bulunan aşçı Recaldo Thomas'ın ardından bugün çıkarılan 5. naaşla faciada şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olmuştu.

Diğer yandan, basında çıkan haberlerde, böylesine lüks bir yatın nasıl çok kısa sürede battığı sorgulanmaya devam ediyor. Fırtına sırasında geminin en az iki kapısının açık kaldığı ve buradan kolay şekilde su almış olabileceği en sık dile getirilen senaryo olarak öne çıkıyor.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında "Bayesian" yatının kaptanı 51 yaşındaki James Catfield'ın salı günü 2 saat boyunca savcılıkta ifade verdiği ve burada fırtınanın öngörülemez ve aniden geliştiğini söylediği basına yansıdı.

2008 yılında "Bayesian" yatını yapan The Italian Sea Group firmasının kurucusu ve üst yöneticisi Giovanni Constantino ise Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Yapılan her şey, çok uzun bir hata zincirini ortaya koyuyor. İnsanlar kabinlerde olmamalıydı, yat demirli olmamalıydı. Mürettebat neden yaklaşan fırtınadan habersizdi? Yolcular, fırtınanın beklenmedik bir şekilde, aniden geldiğini söylediler. Bu doğru değil. Her şey öngörülebilirdi. Şu anda önümde hava durumuyla ilgili haritalar var." ifadelerini kullandı.

Constantino, ayrıca yatı "batmaz" olarak tanımlarken, "Tabii su almadığı sürece. Başka bir açıklaması yok. Kesin olan şu ki, Palermo'daki olay, doğru manevralar yapılsaydı ve geminin dengesini bozan durumlar olmasaydı, sıfır risk oluştururdu." yorumunu yaptı.

Lüks yat "Bayesian"ın batması

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"da bulunan 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, 1 kişinin cesedi bulunmuş, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

İtalyan basını, olayın ardından kayıp kişiler arasında İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD'li avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun olduğunu yazmıştı.

Olayla ilgili Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatırken, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan bir ekibin de olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya geldiği basına yansımıştı.