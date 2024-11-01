İtalya'dan Ukrayna ve Kuzey Kore uyarısı

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'daki senaryonun Kuzey Kore'nin asker göndermesiyle kötüleştiğini söyledi.

Başkent Roma'da İtalya ordusunun geçmişten bugüne kullandığı ekipmanların sergilendiği "Savunma Köyü"nün açılışını yapan Crosetto, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın günlük yaşamlarının bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Bakan Crosetto, "Doğu Avrupa'da Ukrayna'daki senaryo, Kuzey Kore'nin asker göndermesiyle daha da kötüleşiyor." dedi.

Kuzey Kore, İran ve Çin'i bazı teknolojik ekipman tedarikleri için bir araya getiren Rusya'ya destek cephesinin oluşturmasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini belirten Crosetto, "Bu cephenin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırlarını genişletme isteğini daha tehlikeli hale getirip getirmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Umarım Rusya en kısa zamanda bir barış masasına getirilebilir. Rusya'ya dünyayı rahatsız eden tutumunun sadece Ukrayna'nın değil, kendisinin de kaderini baltaladığını anlamasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Crosetto, Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail saldırısı altındaki Gazze ile alakalı da "İsrail'in Gazze üzerindeki askeri baskıyı kaldırmaya ve normalliğin yeniden sağlanmasına izin vermeye hazır olduğu izlenimini edindim. Bana öyle geliyor ki, bölgede sağduyuyu yeniden tesis etmek için ileriye yönelik bazı adımlar var ve önümüzdeki haftalarda somut sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.