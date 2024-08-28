İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika
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İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefon görüşmesinde Kızıldeniz ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi. Tajani, görüşmede Kızıldeniz'deki durum ve Gazze'de ateşkes sağlanması konularını ele aldıklarını belirtti.

28.08.2024 21:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefon görüşmesinde Kızıldeniz ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Tajani, Bakanlık sitesinden görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kızıldeniz'deki durum üzerinde büyük dikkatle durduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Husilerin Yunan petrol tankeri Sounion'a yönelik son saldırısı, çevre felaketine yönelik somut riskleri nedeniyle ciddi bir endişe kaynağıdır ve Kızıldeniz'de seyir güvenliğini garanti altına almak için çabaların daha da yoğunlaştırılması gereksinimini bir kez daha doğrulamaktadır. İtalya'nın ( Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik) Aspides misyonuna olan sürekli bağlılığını ve bunun güçlendirilmesini değerlendireceğimizi yineledim."

Gazze'de ateşkes sağlanması ve çatışmanın bölgeye genişleme riskini engellemeye yönelik ABD'nin öncülük ettiği arabuluculuk çabalarına İtalya'nın tam desteğini belirten Tajani, Washington'la koordinasyonun sağlanmasının, bölgedeki gerilimi azaltma ve şiddet sarmalını durdurmaya olanak tanıyan bir strateji olması bakımından önem taşıdığını kaydetti.

Blinken ile Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri de ele aldıkları bilgisini paylaşan Tajani, bir sonraki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının da 23 Eylül'de New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının açılışında yapılacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca iki bakanın Pekin'le diyaloğun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı, benzer görüş birliğinin Libya'da Merkez Bankasının temel rolünü desteklemek üzere ortak girişimlerin değerlendirilmesi ve Hint-Pasifik bölgesinde seyrüsefer özgürlüğünün garanti edilmesi ihtiyacı konusunda da ifade edildiği aktarıldı.

Tajani, Blinken ile görüşmesine dair X platformundan yaptığı paylaşımda da "Bakan Blinken ile uzun ve samimi bir görüşme yaptık. Gazze ve Kızıldeniz'deki krizler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Roma ve Washington, tüm bölgesel aktörlere itidal çağrısında birleşiyor. Orta Doğu'ya barışı getirmek için daha fazla gerilimin tırmanmasını önleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü - Son Dakika

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