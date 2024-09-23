İtalya'ya Düzensiz Göçmen Akını - Son Dakika
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İtalya'ya Düzensiz Göçmen Akını

Geçen hafta İtalya'nın güneyine binden fazla düzensiz göçmen ulaştı, Lampedusa'daki sayı 750'ye çıktı.

23.09.2024 19:18
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İtalya'nın güney kıyılarına geçen hafta sonu binden fazla düzensiz göçmenin geldiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkenin Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası başta olmak üzere Kalabriya ve Puglia Bölgeleri'ne hafta sonu binden fazla düzensiz göçmenin ulaştığı belirtildi.

Sadece Lampedusa Adası'na, 22 Eylül'de 323 kişinin ulaştığı, pazarı pazartesiye bağlayan gece de sivil toplum kuruluşlarına (STK) gemilerce kurtarılan 214 göçmenin getirildiği kaydedildi. Son varışların ardından Lampedusa'daki göçmen karşılama merkezindeki göçmen sayısının da 750'ye çıktığı aktarıldı.

Lampedusa'ya ulaşan düzensiz göçmenlerinin, çıkış noktasının Libya olduğu ifade edildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yılbaşından 18 Eylül'e kadar olan dönemde Orta Akdeniz'de 1121 düzensiz göçmen kayboldu.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-23 Eylül döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 46 bin 991 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 132 bin 907 olarak kaydedilmişti. Bakanlığın verileri, düzensiz göçmen gelişlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 64 civarında düşüş olduğunu ortaya koydu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmekte bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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