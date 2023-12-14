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İYİ Parti Başkanlık Divanında Değişiklikler Yapıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanında yapılan değişiklikleri duyurdu. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirildi, yeni görevlendirmeler yapıldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanında Değişiklikler Yapıldı
14.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:08
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanında bazı değişikler yapıldığını duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok'un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner'in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekaleten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaleten yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi.

Kaynak: DHA
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