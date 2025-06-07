İYİ Parti Bayram Ziyaretlerinde Vizyon Mesajı Verdi - Son Dakika
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İYİ Parti Bayram Ziyaretlerinde Vizyon Mesajı Verdi

İYİ Parti Bayram Ziyaretlerinde Vizyon Mesajı Verdi
07.06.2025 18:25
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Cumali Durmuş, Atatürk'ün işaret ettiği fotoğrafı parlatmak istediklerini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği fotoğrafı yeniden parlatmak istiyoruz" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri sürüyor.

İYİ Parti bayram kabul heyetinde Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Bursa İl Gençlik Başkanı İskender Kandemir yer aldı.

Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında İYİ Parti; BTP, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini kabul etti.

BTP 3'üncü yol çağrısını yineledi

İYİ Parti'ye bayram ziyaretine gelen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Garaçoğlu ile MYK Üyeleri Salih Türkyılmaz ve Burak Karataşoğlu yer aldı.

BTP'li Garaçoğlu, partisinin daha önce yaptığı "3'üncü yol" çağrısını yineleyerek, "İktidarın yaptıkları ortada. Ne yapacakları da aşağı yukarı belli. CHP maalesef üzerine düşen ana muhalefet görevini yerine getiremiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş ise "Anadolu insanı sessizdir, kanaat sahibidir, sabrı çok uzundur. Onu doğru değerlendirerek Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk milletine olan sorumluluğu, borcumuzu yerine getirmek üzere bir gayret sarf ediyoruz. Sayın genel başkanımız bu konuda çok açık ve net. Farklı anlayışlar, birlikte yaşamayı iradesi aslolan, ortaklaşa herkesin farklılıklarına itibarı eden, saygı gösteren, yaşama hakkını tanıyan… Yani Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği fotoğrafı yeniden parlatmak istiyoruz. Bu mücadelemizde aynı duyguları, aynı hissiyatı paylaşanlar ile birlikte mücadele etmek bize şeref verir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş yeni bir vizyon ortaya konulmasını istiyor"

İYİ Parti'ye Yeniden Refah Partisi'nden de ziyarette bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, MYK Üyesi Erdoğan Yeşil ve Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Yıldırım Mermer yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci, "İYİ Parti'nin güzel bir sloganı vardı 'millet bizi çağırıyor' diye, şu anda millet yeni bir siyasi hareket, yeni bir ittifak, yeni bir vizyon ortaya konulmasını istiyor. Anadolu'yu karış karış geziyoruz, sizler de mutlaka sahadasınız. İnsanlar umut olabilecek bir siyasi aksiyon arıyor" dedi.

İYİ Partili Durmuş da, "Önümüzdeki süreçte genel başkanlar ne yapacaklarına karar verir. Biz sahada gördüğümüzü, okuduğumuzu iletmekle mükellefiz. Ülkenin vicdan sahibi, namuslu yöneticilere ihtiyacı var. Güzel söz edene değil; vicdan sahibi, namuslu insanlara ihtiyacı var. Bunun da çokça olduğunu biliyorum" diye konuştu.

İYİ Parti'ye Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve DEVA Partisi heyetleri de ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Bayram Ziyaretlerinde Vizyon Mesajı Verdi - Son Dakika

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