İyi Parti'den Deprem Bölgesi Ziyareti… Dervişoğlu: "Dem'i Alkışlayan, Ona El Uzatan Adam İyi Parti'ye Kötülük Nifakları Saçıyor"

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(KAHRAMANMARAŞ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz milletimize gidiyoruz, diyoruz ki Irak'ın kuzeyinde yaşadıklarımız malum; aynı tehdit ve tehlikelerle Suriye'nin kuzeyinde de karşılaşma ihtimalimiz muhtemel. O sebeple devletimizin ve milletimizin tedbirli olması icap eder diyoruz. Adam boşluğa bakıyor. DEM'i alkışlayan, ona el uzatan adam İYİ Parti'ye kötülük nifakları saçıyor" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu. Dervişoğlu, teşkilatların çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamasını istedi. Deprem bölgesine yatırımların yapılmadığını ifade eden Dervişoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirtti. Dervişoğlu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet etmesinin ardından TBMM'deki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışlamasına" dikkati çekti.

Dervişoğlu, "Başkalarına bakıyorsunuz bir de bize bakıyorsunuz. Birisi çıkıyor Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsüne davet ediyor. Biz çıkıyoruz, diyoruz ki; cesedimizi çiğnemeden onu TBMM'ye sokamazsınız. Yine aynı kişi; terör örgütünün uzantısı DEM'in genel başkanının konuşmasını hararetle ve gözlerinin içi gülerek alkışlıyor. Biz milletimize gidiyoruz diyoruz ki Irak'ın kuzeyinde yaşadıklarımız malum; aynı tehdit ve tehlikelerle Suriye'nin kuzeyinde de karşılaşma ihtimalimiz muhtemel. O sebeple devletimizin ve milletimizin tedbirli olması icap eder diyoruz. Adam boşluğa bakıyor. DEM'i alkışlayan, ona el uzatan adam İYİ Parti'ye kötülük nifakları saçıyor. Onun için siz bana sahip çıkıyorsunuz, dimdik ayakta durmayı becerebiliyorum" diye konuştu.

"Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına manidir"

Ana muhalefetin de "Ben zaten seni seçiminde yenip göndereceğim" diyerek yapmış olduğu açıklamalarla; "Ben senin aday olmanın önünü açacağım ya da ona müsaade edeceğim" dediğine işaret eden Dervişoğlu şunları söyledi:

"Beğenirsiniz beğenmezsiniz Türkiye bir Anayasa devletidir ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına manidir. Bu tek adamlığı tahkim etmek için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak ve tek adamlığı tahkim edecek herhangi bir anayasa değişikliğinin önüne set olmak benim ve İYİ Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en büyük görevidir."

"Bu saatten sonra; 'yarın ne olacağız?' diye bir kaygımız yok"

"Size söylüyorum, inanarak söylüyorum yüreğimi ortaya koyarak söylüyorum. Başarıya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz" ifadeleriyle konuşmasına devam eden Dervişoğlu; "Bu inancı ve imanı sizinle paylaşmamın sebebi artık el birliğiyle meseleye daha sıkı bir biçimde sarılma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Bu saatten sonra; 'yarın ne olacağız?' diye bir kaygımız yok. Allah'ın izniyle iktidar olmak üzere buluşmaya devam edeceğiz. Bu saatten sonra herkes istediğini düşünsün, 'kim ne olacak kim kimin yanında duracak?' diye bir kaygımız yok. Biz Türkiye'nin Türk milletinin, Türk bayrağının ve Türk milletinin manevi değerlerinin sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Kimseye kendimizi ispat etmek mecburiyeti de taşımıyoruz. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi bilir bu kadar basit. Onun için siyasi husumet alanları oluşturmaktansa siyasi birlik alanları oluşturmayı kendimize vazife addetmeliyiz" şeklinde konuştu.