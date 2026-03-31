İYİ Parti'den İktidara Eleştiri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ikinci bölümünün görüşmeleri için toplandı.

İkinci bölüm üzerinde söz talep eden Yeni Yol Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, ekonomi yönetimi tarafından hazırlanmış olan bir yasa teklifini birkaç haftadır önce komisyonlarda, sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü belirterek "Aslında, muhalefet bir aydan uzunca bir süredir burada cansiparane bir şekilde sokağın sesini size duyurmaya çalışıyordu. Birçok arkadaşımız sırayla buraya geldi, 'Gübre ve yakıt krizi nedeniyle çiftçinin çığlığını duyun' dedi" diye konuştu.

Çiftçinin tam sezonunda ya gübreye erişemediğini ya da gübreye erişirse de yüksek fiyat nedeniyle satın alamadığına dikkat çeken Ekmen, "Birçok konuda delikanlı ve namuslu hareketlerde bulunan İspanya Başbakanı Sanchez, tarım sektörü için büyük bir uyum paketi açıkladı, büyük bir destek paketi açıkladı, 'Siz de bundan ders alın' dedik. Ayakkabı sektörü tarihinde ilk defa ihracattan fazla ithalat yapıyor, 'Ne olur, bu işe bir el atın' dedik. Tekstilciler son bir yılda tam üçte bir oranında hem ihracat hem de istihdam kaybı yaşadılar, 'Ne olur tekstilcilere bir el atın' dedik. Nakliye sektörü ciddi manada can çekişiyor. 'Nakliye sektörü deyince de büyük büyük lojistik firmalarını kastetmiyoruz, varıyla yoğuyla bir tanker veyahut da bir tır satın alıp bununla sezonluk veya yıllık anlaşmalar yapan ve bütün varlığını, çocuğunun rızkını o 16 tekerlekten çıkartmaya çalışan şoförlerden bahsediyoruz' dedik ama bunu da dikkate almadınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da bugün getirilen bu torba yasanın yalnızca birtakım teknik kanun maddelerinin değişikliği meselesi olmadığına değinerek "Mesele, sizin iktidarınızın milletine nasıl baktığı meselesidir. Mesele, iktidarın bütçeye nasıl baktığı, emeğe nasıl baktığı, kamu malına nasıl baktığı, depremzedenin acısına nasıl baktığı, gençlerin sırtına yük bindirirken hangi vicdanla hareket ettiğidir. Şimdi, hep beraber bir bakalım: Bazı metinler vardır, satırları kısadır ama niyetleri büyüktür. Bazı teklifler vardır, cümleleri tekniktir ama sonuçları siyasidir. İşte bu teklif de böyle olduğunu gayet net olarak bize gösteriyor. Siz 'düzenleme' derken devletin omurgasını gevşetiyorsunuz, görmüyor musunuz? Milletin aklıyla oynuyorsunuz. Bir yanda 'teknik ihtiyaç' diyor, öte yanda milletin cebine, emeğine, geleceğine ve ortak malına el uzatıyorsunuz. Milletimiz çok iyi biliyor, lakin iktidarın görevi sadece kararname çıkarmak değildir, aynı zamanda sorumluluk almaktır" dedi.

İktidara hatırlatmada bulunan Uz, konuşmasında şunları kaydetti:

"'Devlet' dediğimiz zor günde milletin arkasında durmaktır yani kendi yanlış yönetiminizin faturasını millete kesmemelisiniz. İktidarınız bütçeyi sis perdesiyle değil açıklıkla yönetmelidir; açıklıkla, şeffaflıkla yönetmelidir. Bu teklifin ruhunda maalesef açıklık yoktur, ciddiyet yoktur, sosyal devlet yoktur; bunun yerine, yetki genişletme vardır, mali manevra vardır, belirsizlik vardır, millete yük bindirme vardır. Burada defterdarların sorumlulukları yeniden düzenleniyor. Şans ve bahis reklam giderlerinin kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanıyor. Bu vesileyle baktığınızda, bu, milletin resmen aklıyla dalga geçmektir. Kumarın reklamı mı olur, soruyorum size. Memleketin yarısı zaten kumara düşmüş. Amacımız gençlerimizi bu bataktan kurtarmak mı yoksa batağa saplamak mı; bunun kararı bile burada verilmemiş. Kumarın reklamı olmaz, bu durum ailelerin yıkılmasına sebep olur. Bu maddelerin bazıları tek tek bakıldığında belli ölçüde teknik ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olabilir, bunu elbette inkar edecek halimiz yok. Biz 'doğru' ya da 'yanlış' demeyeceğiz elbette ancak burada esas sorun teknik maddeler değil teklifin genel felsefesidir çünkü aynı teklifin bir yanında teknik düzenleme yaparken diğer yanında sosyal devlet budanmaktadır, bütçe ilkeleri aşındırılmakta, yetki merkezileştirilmektedir."

Bozdağ'dan A Milli Futbol Takımı'na başarı dilekleri...

Öte yandan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin Kosava ile oynacağı maç için başarılar dileyerek "Biz de Divan olarak bugün Kosova Milli Takımı ile Dünya Kupası finaline gitme yolunda son maçını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mıza gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlı sonuç olur. Başarılarına şimdiden dua ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi. Ardından Genel Kurul'da alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için Bozdağ, 1 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.