İYİ Parti'den Selçuk Özdağ'a Yanıt: Adaylık Teklifi İddiaları Yalan - Son Dakika
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İYİ Parti'den Selçuk Özdağ'a Yanıt: Adaylık Teklifi İddiaları Yalan

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın, Meral Akşener'in 2019'da kendisine adaylık teklif ettiği yönündeki iddialarını yalanladı. Ergün, Özdağ'ın adaylık sürecinde hemen hiç görüşmediği ve AK Parti'nin kendisini cezalandıracağı endişesiyle adaylıktan vazgeçtiğini söyledi.

13.02.2025 15:00  Güncelleme: 15:40
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(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın Meral Akşener hakkındaki iddialarına İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün yanıt verdi. Ergün, "Selçuk Özdağ'ın 2019'da Manisa adaylığı için teklif, bizzat kendisinin kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez tarafından gelmiştir. Genel Başkanımız Meral Akşener kendisiyle bu süreç içerisinde hiç yüz yüze gelmemiş, kayınbiraderiyle de sadece telefonda görüşme gerçekleştirmiştir. Hatta adaylığının değerlendirilmesi sürecindeyken Özdağ, AK Parti'nin kendisini cezalandıracağına inandığı için de adaylıktan vazgeçmiştir" dedi.

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TELE1 TV'de 2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener'in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini iddia etti. Özdağ, "Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde CHP ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana 'Selçuk Bey kazanıyorsun' demişti. 'Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl' demişti. 'Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız'; 'Bir dakika, ben oraya oyları taşıyamam' dedim..." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Selçuk Özdağ'ın bu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ergun'un yaptığı paylaşımı Meral Akşener de paylaştı. Ergun, şunları kaydetti:

"Selçuk Özdağ'ın 2019'da Manisa adaylığı için teklif, bizzat kendisinin kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez tarafından gelmiştir. Genel Başkanımız Meral Akşener kendisiyle bu süreç içerisinde hiç yüz yüze gelmemiş, kayınbiraderiyle de sadece telefonda görüşme gerçekleştirmiştir. Hatta adaylığının değerlendirilmesi sürecindeyken Özdağ, AK Parti'nin kendisini cezalandıracağına inandığı için de adaylıktan vazgeçmiştir. Ayrıca bu süreç içerisinde kendisine adaylık teklifinin İYİ Parti'den de, Saadet Partisi'nden de geldiğine dair beyanatları mevcuttur. Millet İttifakı olarak girilen 2019 seçimlerinde Selçuk Özdağ'ın Manisa adaylığına en çok karşı çıkan isim ise Özgür Özel olmuştur. Özel, o süreçte Manisa'nın CHP'ye bırakılması gerektiğini savunmuştur."

Kaynak: ANKA

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