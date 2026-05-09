İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Esnafla Buluştu... "Her Alanda Kriz Olan Bir Ülkeyiz"

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası esnafın durumunu değerlendiren Dervişoğlu, "Her alanda kriz olan bir ülkeden bahsediyoruz şu an. Adaletinde kriz var, milli eğitiminde kriz var, ekonomisinde kriz var, tarımında kriz var, gıda güvenliğinde kriz var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, üç günlük İzmir programı kapsamında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dervişoğlu'na ziyarette İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Dervişoğlu, ekonomik kriz nedeniyle esnafın darboğazdan geçtiğini söyledi.

ANNELER GÜNÜ ÇİÇEĞİ ALDI

Esnaf ziyareti sırasında Dervişoğlu, çiçek almak isteyen bir vatandaşa iki adet sümbül alarak Anneler Günü hediyesi verdi.

Dervişoğlu'na esnafları ziyaret ettiği sırada Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "Gizli Şişe" isimli, İzmir Saat Kulesi şeklinde şişesi olan kolonya hediye etti.

İŞSİZLİKTEN ŞİKAYET ETTİ

Kemeraltı ziyareti sırasında esnaflardan biri Dervişoğlu'nun yanına gelerek ülkedeki işsizlikten şikayet etti. Kızının iş bulamadığını kaydeden vatandaş, kızının üniversite mezunu olduğunu ancak iş bulamadığı için yanında çırak olarak çalıştığını söyledi.

Dervişoğlu ise esnafa, "Kardeşlerimizi okutuyoruz. Okuttuktan sonra da liyakata bakmadan mülakata boğuyoruz. Yapacağımız ilk iş mülakatı kaldırmak" sözleriyle yanıt verdi.

"'KEMERALTI'NI YIKALIM AVM YAPALIM' DESEK ÇOK MUTLU OLURLAR"

Kemeraltı'nın sorunlarının hükümet-yerel yönetim çatışması nedeniyle çözümsüz kaldığını belirten Dervişoğlu, "Buranın bütün sorunlarını 35 yıldan beri biliyor ve takip ediyoruz. Ama 35 yıldan beri buranın çözülmüş herhangi bir sorunu olmadı. Uzunca bir zamandan beri hükümetle yerel yönetimin arasındaki rekabet, sivil toplum kuruluşlarıyla resmi makamların birbirinden uzaklaşmasına vesile oldu. Kemeraltı Çarşısı tarihi bir çarşı. Buranın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Ama ne hikmettir ki yaşatmaktan öte köreltmeye ve bu tarz kültürümüze katkı sağlayan mekanları ortadan kaldırmaya çabalayanlar var. Şimdi desek ki bazılarına 'Bu Kemeraltı'nı yıkalım, buraya bir AVM yapalım', çok mutlu olurlar inanın. Vakıflar Müdürlüğü, öbür tarafta belediyeler, bir ayağında hükümet... Bu rekabet İzmir'e zarar veriyor" dedi.

"DÜKKANLARDA MÜŞTERİ YOK"

Ekonomik kriz nedeniyle çarşıda hareketliliğin azaldığını esnafın iş, vatandaşın da alışveriş yapamadığını söyleyen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafa kimi sorsak görüyorsunuz, 'Şükür' diyor. Ama her geçen gün kötüye gittiğini anlatıyor. Bir sene önceki kalabalıkla bile bugünü kıyasladığımızda çok şey söylüyorum. Kemeraltı'na siyasetçiler ziyaret yapmayı düşündüklerinde oradaki alışverişi engelleriz, vatandaşın işini zorlaştırırız endişesi yaşardı. Şimdi çarşıda bir kalabalık yok. Eskiden biz burada gezerken, seçimlerde, genel seçimlerde vatandaş alışveriş yapması zorlaşıyor diye siyasetçiye tepki gösterirdi. Şimdi bakıyorum, burada alışveriş yapmak için dolaşan insan sayısı çok azalmış. Dükkanlarda müşteri yok. Beş yıl öncesiyle mukayesesi kabil değil. Beş yıl önce bu sokaklara giremezdik bu saatte."

"VATANDAŞIN PARASI YOK"

O Kemeraltı eski Kemeraltı değil. Bir alışveriş mekanı olarak esnafı tatmin edecek, esnafını mutlu edecek bir potansiyelde değil. Vatandaşın parası yok. Vatandaş tenceresini kaynatamıyor. 20 bin lirayla bir emekliyi geçinmeye mahkum etmişsiniz. 28 bin lirayla bir asgari ücretliyi geçinmeye mahkum etmişsiniz. Bu rakamların ikisi de açlık sınırının altında rakamlar. Siz çalışanınıza açlık sınırının altında bir miktarı reva görüyorsanız bu insanlar geçinemez.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Her alanda kriz olan bir ülkeden bahsediyoruz şu an. Adaletinde kriz var, milli eğitiminde kriz var, ekonomisinde kriz var, tarımında kriz var, gıda güvenliğinde kriz var. Gençlik geleceğine dair umudunu yitirmiş, o alanda ciddi krizler var. Sanayici zor durumda, finansmana erişemiyor. Esnaf, KOBİ sıkıntıyla uğraşıyor. Türkiye'nin çok yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen dar ekonomik kulvarlarda sıkıştırıldığına şahidiz. Bizim imkanımız bolluk ve bereket ekonomisini yaşama geçirmeye müsait. İYİ Parti olarak bizim talip olduğumuz şey bu. Siz enflasyonu cezalarla, vergilerle, talebi kısarak baskılamaya çalışırsanız karşılaşacağınız sonuç başka bir şey olamaz. Türkiye'nin aydın evlatlarının doğrularına sahip çıkmak gibi bir sorumluluğu var. Biz sürekli o sorumluluğu hatırlatmaya çalıştık. İnşallah muvaffak olacağız."