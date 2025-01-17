İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu\'ndan DEM Parti Açıklamasına Eleştiri

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Haber: Halil Yatar/ Kameraman: Dursun Alkaya

(KIRIKKALE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti İmrali Heyeti'nin bugün yaptığı açıklamaya ilişkin, "Hiç bir şey anlamadım. Yani yaptıkları açıklamada bana göre kamuoyunu tatmin edecek bir şey yok. Doğrusunu isterseniz doğru bir şeyi yaptıklarına dair bir kanaatim yok. O sebeple bu açıklamaya baktığımda, bu zamana kadarki temaslara ilişkin herhangi bir şey yok. Sadece temenniler ifade ediliyor. Terörsüz Türkiye üzerinden gidiliyor. Ben de hem terörsüz diye kimse reddetmez diyorum. Türkiye'de yaşayan hiç kimse terörist Türkiye'yi istemez. Türk milletinin şikayeti teröristlerle dolu partilerdir" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'yı ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Dervişoğlu, Kırıkkale Hürriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, bir esnafın çay daveti üzerine, "Ne kadar sorun da yaşasak ne kadar sıkıntılı da olsak milletimiz kadirşinas" dedi.

Esnafın genel anlamıyla sorunlarını bildiğini söyleyen Dervişoğlu, "Ülkenin kaynakları elverişli olmasına rağmen yönetimsizlikten kaynaklı. Bakın kötü yönetim demiyorum, yönetememek... Ciddi bir sorun yaşıyoruz. Kimsenin geleceğe dair bir garantisi yok, kendisini güvende hissetmiyor. Herkes yarınından endişeli ama çaresiz ve umutsuz değiliz. Çünkü Allah'a şükür ki hala demokrasiden umudumuz var ve Türkiye'yi bu karanlık günlerden aydınlık yarınlara kavuşturabilecek bir iradenin ortaya konulması lazım. Bundan eğer 5 sene önce iyiysek şimdi kötüysek bunun bir sebebi olsa gerek. Sorumluların da bunu kabul etmesi gerek. Şimdi bakıyorum dönemsel birtakım olaylar var, Türkiye'nin gerçek sorunlarını ıskalayıp başka alanlardan siyasi beslenme imkanı yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyacak ama refaha ve güler yüze ihtiyacımız var" dedi.

Esnafın, " PKK'yı ağzına almak istemeyenler el ele tutuşuyor" sözleri üzerine Dervişoğlu, "Elele tutuşmaktan öte bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine sebep olan adama 'Barış güvercini' diyorlar. İşlerin iyi de olsa gülemezsin. Onun için hiç merak etmeyin birliğimiz var, beraberliğimiz var" ifadelerini kullandı.

Esnafın "Hiç kimse mutlu değil" sözleri üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye bugün başka şeyleri konuşması gereken bir ülke. Ayrıca konuşuyorlar orta yerde bir şey yok. Ziyarete gidiyorlar, heyetler bir açıklama yapıyor bakıyoruz ki içinde hiçbir şey yok. Bomboş bir açıklama. Ben bütün bunları yapıp da bir netice alıp, bu ülkenin menfaatine bir netice çıkartıp adım atsalar gam yemeyeceğim. Bugün bir adım atıyorsun gayrimeşruluğu meşrulaştırıyorsun. O zaman da vatandaş geleceğine dair kaygılanıyor."

Esnaf ziyaretinin ardından otele geçen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin "Ben şimdi haberlere baktım. Tutuklamaları da gördüm. Bir tahkikat sürdürülüyor anladığım kadarıyla ya da hepimizin bildiği kadarıyla. Şimdi arkadaşlarla da toplanacağım. Bir de bir sağlıklı bilgi ve fikir sahibi olmak istiyorum. Sağlıklı bir bilgi edinince kapsamlı bir açıklama yapacağım" dedi.

Dervişoğlu, DEM Parçi İmralı Heyeti'nin bugün yaptığı açıklamaya ilişkin ise "Hiç bir şey anlamadım. Yani yaptıkları açıklamada bana göre kamuoyunu tatmin edecek bir şey yok. Doğrusunu isterseniz doğru bir şeyi yaptıklarına da dair bir kanaatim yok. O sebeple bu açıklamaya baktığımda, bu zamana kadarki temaslara ilişkin herhangi bir şey yok. Sadece temenniler ifade ediliyor. Terörsüz Türkiye üzerinden gidiliyor. Ben de hem terörsüz diye kimse reddetmez diyorum. Türkiye'de yaşayan hiç kimse terörist Türkiye'yi istemez. Türk milletinin şikayeti teröristlerle dolu partilerdir" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu daha sonra Kırıkkale Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı yapıldı.