İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu Okmeydanı Semt Pazarı\'nı Ziyaret Etti

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İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, "Afiş konusunda polemiğe girecek, bence tartışmayı çok uzatacak bir durum yok. Çünkü çok basittir bunun çözümü, eğer ben sorumlu değilsem derim ki; "Buyurun gelin asın. Şu billboardlar sizin, afişler sizin. Demokrasi ile ilgili hassasiyeti olan herkesin de bu konuda olumlu adım atmasını bekleriz. Dolayısıyla dediğim gibi konuyu çözmek çok kolaydır. Yarın ya da bugün bir talimat verilir, billboardlara bu afişler asılır, böylelikle konu kapanmış olur" dedi.

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı Semt Pazarı'na ziyaret gerçekleştirdi. Pazar esnafıyla bir araya gelen Kavuncu, tek tek tezgahları dolaşıp esnafla sohbet etti.

"11 ŞUBAT'TA ADAY TANITIM TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ziyaret sonrası konuşan ve 11 Şubat'ta aday tanıtım toplantısı gerçekleştireceklerini dile getiren İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, "Konular aynı, dertler aynı. Milletimizin çektiği, gündeme getirdiği meseleler hep aynı. Pazarda özellikle ekonomi ile ilgili, geçim sıkıntısı ile ilgili çok ciddi şikayetler aldık. Vatandaşın ciddi şekilde beli bükülmüş durumda. Belediyecilik anlamında da, yerel konularla alakalı kentsel dönüşüm hiç bitmiyor. Bugün ziyaret ettiğimiz Matbaacılar Sitesi, 1986 yılında inşaatına başlanmış, 1992 yılında bitmiş. Yani 40 yılını tamamlamış, 15 bin kişinin bulunduğu bir yer. Ciddi deprem riski taşıyor. İstanbul ciddi deprem tehlikesi ile karşı karşıya. İki gün önce Naci hocamızla oturduk konuştuk. Kendisi mümkün olduğu kadar siyaset üstü kalmaya çalışıyor. Kıymetli hocamız, bir bilim adamı İstanbul'da neler yapılması gerektiğini anlattı. Bizim de 11 Şubat'ta aday tanıtım toplantısı olacak. Daha önce 4 Şubat demiştik ama 11 Şubat'a erteledik. Çünkü deprem bölgesi ile ilgili bir genel başkanımızın ziyaret çalışması olacak. Başkanımızın programına uymak için 11 Şubat'a aldık aday tanıtım toplantımızı. Zaten tespit ettiğimiz ve duyduğumuz bütün problemlerle ilgili çözüm önerilerimizi 11 Şubat'ta anlatacağız. Çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Gün geçtikçe attığımız adımların, dokunduğumuz seçmenin kendimizi anlattıkça neden aday olduğumuzu izah ettikçe projelerimizde somut olarak gündeme getirdikçe teveccühün çok daha büyüyeceğini ve çok iddialı bir şekilde bu yarışta var olduğumuzu, kazanmaya talip olduğumuzu göstermiş olacağız" dedi.

"TARTIŞMAYI UZATACAK BİR DURUM YOK"

Gündemdeki İYİ parti afişlerine sansür iddiasıyla ilgili konuşan Kavuncu, "Partimizin yapmış olduğu afişler vardı, sadece İstanbul özelinde değil. Ankara, İzmir için de bir ajans var. Bu ajans üzerinden bu afişlerin asılması ile alakalı bir teşebbüste bulunulmuş. Ama afişler asılmamış. Orada polemiğe girecek, bence tartışmayı çok uzatacak bir durum yok. Çünkü çok basittir bunun çözümü, eğer ben sorumlu değilsem derim ki; "Buyurun gelin asın. Şu billboardlar sizin, afişler sizin. Biz zamanında TRT'nin eşit süre vermediği konusunda çok yakınmıştık. Biz böyle bir Türkiye hayal ediyoruz. Bütün siyasetçilerin, sadece bizim değil iddia ortaya koyan herkesin benim dışındaki bütün adayların İstanbul sokaklarında gezerken kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği, devletin belediyenin bütün imkanlarının, kaynaklarının da bu seçim dönemlerinde herkese eşit olarak verilmesinin demokrasi adına doğru olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi ile ilgili hassasiyeti olan herkesin de bu konuda olumlu adım atmasını bekleriz. Dolayısıyla dediğim gibi konuyu çözmek çok kolaydır. Yarın ya da bugün bir talimat verilir, billboardlara bu afişler asılır, böylelikle konu kapanmış olur" ifadelerini kullandı.