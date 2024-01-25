 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Biz hiç kimsenin yandaşı değiliz - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Biz hiç kimsenin yandaşı değiliz

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunarak vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, seçim kampanyalarını başlattıklarını ve İstanbul'un problemlerine ilişkin çözüm önerilerini paylaşacaklarını belirtti. Ayrıca, Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylık konusunda bir rekabet olduğunu ve İstanbul'u daha iyi yöneteceklerini iddia ettiklerini söyledi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Biz hiç kimsenin yandaşı değiliz
25.01.2024 - 15:28,
Abone Ol

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz." dedi.

Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ile seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu.

Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kavuncu, seçim kampanyalarını bugün itibarıyla başlattıklarını anlatarak, 3 ya da 4 Şubat tarihinde düzenleyecekleri lansman programıyla İstanbul'un problemlerine ilişkin yaklaşımlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ve seçmenlerle paylaşacaklarını söyledi.

Esnaftan, bölgede otopark ve belediye ile elektrik dağıtım firması arasındaki anlaşmazlık yüzünden elektrik problemi bulunduğunu öğrendiklerini aktaran Kavuncu, sahada vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm üreteceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin 2019 seçimlerinde ittifak yaptıkları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylığı ve kamuoyundaki tepki ve eleştirilere yönelik görüşü sorulan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir. Biz 2019 yılında bir ittifak yaptık. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok. İstanbul'u çok daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiayı da ortaya koymak, bizim en doğal hakkımız. Zaman zaman elbette ki vatandaş kendi görüşünü beyan ediyor; işte 'siz aday olursanız falanca seçilir, siz aday olursanız filanca seçilir' gibi… Bunların hepsine de tabii ki saygı duyuyoruz. Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseye kazandırmak gibi bir düşüncemiz, niyetimiz yok."

İYİ Parti'nin, kurulduğu gün milletin önüne 3. bir yol, yeni bir alternatifi koymak istediğini dile getiren Kavuncu, "Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemi partimizi ittifaklara mecbur bırakmıştır ve bunları yaparken biz geleceği, ülkenin menfaatini düşünerek yaptık. Arzu ettiğimiz neticeyi de alamadık ve tekrar dedik ki, demek ki biz bu ittifaklarla arzu ettiğimiz neticeyi alamıyoruz." diye konuştu.

Başta, kuruluşta yola çıktıkları gibi hür ve müstakil olarak yeni bir alternatifi milletin önüne koyma adına bir mücadeleye giriştiklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha sesleniyorum; Bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti. 5,5 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Millet dedi ki, 'Türkiye'nin size ihtiyacı var.' Biz bu asil milletimizin verdiği yetkiyi, bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız."

Kavuncu daha sonra, Fatih Camisi'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu yaralanan imam Galip Usta'ya geçmiş olsun ziyaretin bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Biz hiç kimsenin yandaşı değiliz - Son Dakika


19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:50:41. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu: Biz hiç kimsenin yandaşı değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement