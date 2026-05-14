İYİ Parti'nin Havza sel araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin Samsun ili Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin tüm boyutlarının araştırılması ve bölgenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin verdiği Meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerinden önce partilerin grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti'nin Samsun ili Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından "mülkiyet zararları, ticari kayıplar ve sosyal mağduriyetlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, bölgenin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesi, Hacıosman Deresi üzerindeki yapılaşma kusurları ile taşkın koruma yatırımlarının gerçekleştirilmemesindeki idari ihmallerin ve benzer afetlerin önlenmesine yönelik stratejilerin oluşturulması" amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

"HAVZA'YI ESASINDA SEL VURMADI, İHMALLER VURDU"

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 12 Mayıs Salı günü Havza'da yaşanan sel felaketi boyutunun geçmiş yıllardakinden çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, yaşanan mağduriyetlerin kaynağının doğa olayından ziyade yönetimsel ihmaller olduğunu söyledi.

Konuşmasında Havza'nın geçmişte de benzer afetlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Usta, 12 Mayıs'ta yaşanan selin tarihsel olarak en ağır felaket olduğunu ifade etti. Usta, ilçedeki yıkımın büyüklüğünü şu sözlerle aktardı:

Afetin göz göre göre geldiğini ve yıllardır konuşulan projelerin hayata geçirilmediğini belirten Usta, ilçeyi koruyacak altyapı adımlarının atılmamasına tepki gösterdi. Usta, "Havza'yı esasında sel vurmadı, ihmaller vurdu. Sel kapanı projesi yıllardır konuşulur, bu sel daha önceden tekrarlanmış bir şey olduğu için konuşulur, o sel kapanı projesi yapılmadı. Üstüne üstlük, bundan yıllar önce, Hacıosman Deresi- şehrin ortasından geçiyor, buranın üzeri kapatılmış, buranın açılması gerekiyordu, burası açılmadı, bu ihmaller nedeniyle bu sel felaketi oldu" dedi.

"KUSURLU KİM? ÜLKEYİ YÖNETENLER. BUNU KİM TAZMİN ETMELİ?"

Usta, yaşanan felakette bölge halkının ve esnafın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kaydederek, "Dolayısıyla vatandaşın suçu yok. Kusurlu kim? Devlet. Kusurlu kim? Ülkeyi yönetenler. Dolayısıyla, bunu kim tazmin etmeli? Bu işe sebep olanlar yani yönetim. Yönetim adına da kimin malını kullanıyor? Hazinenin parası kullanılıyor" diye konuştu.

CHP'Lİ ÇAN: DSİ 'BURAYI BOŞALTIN, OLASI FELAKETTEN HAVZA'YI KORUYACAĞIM' DEMİŞ

İYİ Parti'nin önerisine ilişkin konuşan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün Havza Belediyesi'ne yönelik geçmiş yıllardaki resmi uyarı yazılarına dikkati çekerek, tehlikenin boyutunun kurumlar tarafından önceden tespit edildiğini aktardı.

Çam, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Havza Belediyesini yıllar içerisinde defalarca uyarmış. 'Bu üzeri kapatılan Hacıosman Deresi'nin bir an önce üzerindeki iş yerleri, evler boşaltılmalı, bunun yerine ikamesi yapılmalı. Ben Devlet Su İşleri olarak o derenin yatağını büyüteceğim, üzerini açacağım ve bu felaketten, olası felaketten havzayı koruyacağım, kurtaracağım' demiş" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk zincirinde sadece DSİ'nin uyarılarının bulunmadığını, yargı organlarının da süreç dahilinde resmi bildirimler gönderdiğini kaydeden Çam, "Yetmemiş, bölgedeki yerel mahkemeler tebliğ göndermiş 'Boşaltın orayı, felaket geliyor.' denmiş ancak ve ancak akıl, maalesef, olay yaşandıktan sonra kırıcılarla o kanalın üzerinin boşaltılması çalışılmış" dedi.

AK PARTİLİ KIRCALI: 60 MİLYON LİRALIK ÖDENEK VE DESTEK SAĞLANDI

AK Parti Grubu adına öneri üzerine söz alan Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit ve destek çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını ifade ederek, "Havzalı hemşehrilerimiz şundan emin olsun: Tespit edilen bütün hasar ve zararların hepsi de karşılanacaktır" dedi.

Afetin hemen ardından ilgili bakanlıkların koordineli bir şekilde harekete geçerek ilçeye nakdi yardım ve sosyal hizmet ulaştırdığını belirten Kırcalı, "İçişleri Bakanlığımız tarafından da ilçemize ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından da afetten etkilenen vatandaşlarımız için de 10 milyon liralık destek sağlanmıştır. Sosyal yardımlar ulaşmaya başlamış, ayrıca vatandaşlarımıza da psikososyal destek hizmetleri verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İlçede sel ve taşkın riskini azaltmaya yönelik kalıcı adımların da atıldığını kaydeden Kırcalı, "Hacı Osman Deresi üzerinde yer alan iş yerleriyle ilgili olarak da Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız 56 yeni iş yerinin yapımını tamamlayarak da teslim etmiştir" bilgisini de paylaştı.