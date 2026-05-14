İYİ Parti'nin Havza sel araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'nin Havza sel araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

14.05.2026 18:20  Güncelleme: 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de İYİ Parti'nin Samsun Havza'daki sel felaketinin araştırılması ve afet bölgesi ilanı için verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Muhalefet ihmalleri vurgularken AK Parti, 60 milyon lira yardım sağlandığını açıkladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin Samsun ili Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin tüm boyutlarının araştırılması ve bölgenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin verdiği Meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerinden önce partilerin grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti'nin Samsun ili Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından "mülkiyet zararları, ticari kayıplar ve sosyal mağduriyetlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, bölgenin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesi, Hacıosman Deresi üzerindeki yapılaşma kusurları ile taşkın koruma yatırımlarının gerçekleştirilmemesindeki idari ihmallerin ve benzer afetlerin önlenmesine yönelik stratejilerin oluşturulması" amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

"HAVZA'YI ESASINDA SEL VURMADI, İHMALLER VURDU"

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 12 Mayıs Salı günü Havza'da yaşanan sel felaketi boyutunun geçmiş yıllardakinden çok daha büyük olduğunu vurgulayarak, yaşanan mağduriyetlerin kaynağının doğa olayından ziyade yönetimsel ihmaller olduğunu söyledi.

Konuşmasında Havza'nın geçmişte de benzer afetlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Usta, 12 Mayıs'ta yaşanan selin tarihsel olarak en ağır felaket olduğunu ifade etti. Usta, ilçedeki yıkımın büyüklüğünü şu sözlerle aktardı:

Afetin göz göre göre geldiğini ve yıllardır konuşulan projelerin hayata geçirilmediğini belirten Usta, ilçeyi koruyacak altyapı adımlarının atılmamasına tepki gösterdi. Usta, "Havza'yı esasında sel vurmadı, ihmaller vurdu. Sel kapanı projesi yıllardır konuşulur, bu sel daha önceden tekrarlanmış bir şey olduğu için konuşulur, o sel kapanı projesi yapılmadı. Üstüne üstlük, bundan yıllar önce, Hacıosman Deresi- şehrin ortasından geçiyor, buranın üzeri kapatılmış, buranın açılması gerekiyordu, burası açılmadı, bu ihmaller nedeniyle bu sel felaketi oldu" dedi.

"KUSURLU KİM? ÜLKEYİ YÖNETENLER. BUNU KİM TAZMİN ETMELİ?"

Usta, yaşanan felakette bölge halkının ve esnafın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kaydederek, "Dolayısıyla vatandaşın suçu yok. Kusurlu kim? Devlet. Kusurlu kim? Ülkeyi yönetenler. Dolayısıyla, bunu kim tazmin etmeli? Bu işe sebep olanlar yani yönetim. Yönetim adına da kimin malını kullanıyor? Hazinenin parası kullanılıyor" diye konuştu.

CHP'Lİ ÇAN:  DSİ 'BURAYI BOŞALTIN, OLASI FELAKETTEN HAVZA'YI KORUYACAĞIM' DEMİŞ

İYİ Parti'nin önerisine ilişkin konuşan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün Havza Belediyesi'ne yönelik geçmiş yıllardaki resmi uyarı yazılarına dikkati çekerek, tehlikenin boyutunun kurumlar tarafından önceden tespit edildiğini aktardı.

Çam, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Havza Belediyesini yıllar içerisinde defalarca uyarmış. 'Bu üzeri kapatılan Hacıosman Deresi'nin bir an önce üzerindeki iş yerleri, evler boşaltılmalı, bunun yerine ikamesi yapılmalı. Ben Devlet Su İşleri olarak o derenin yatağını büyüteceğim, üzerini açacağım ve bu felaketten, olası felaketten havzayı koruyacağım, kurtaracağım' demiş" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk zincirinde sadece DSİ'nin uyarılarının bulunmadığını, yargı organlarının da süreç dahilinde resmi bildirimler gönderdiğini kaydeden Çam, "Yetmemiş, bölgedeki yerel mahkemeler tebliğ göndermiş 'Boşaltın orayı, felaket geliyor.' denmiş ancak ve ancak akıl, maalesef, olay yaşandıktan sonra kırıcılarla o kanalın üzerinin boşaltılması çalışılmış" dedi.

AK PARTİLİ KIRCALI: 60 MİLYON LİRALIK ÖDENEK VE DESTEK SAĞLANDI

AK Parti Grubu adına öneri üzerine söz alan Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit ve destek çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını ifade ederek, "Havzalı hemşehrilerimiz şundan emin olsun: Tespit edilen bütün hasar ve zararların hepsi de karşılanacaktır" dedi.

Afetin hemen ardından ilgili bakanlıkların koordineli bir şekilde harekete geçerek ilçeye nakdi yardım ve sosyal hizmet ulaştırdığını belirten Kırcalı, "İçişleri Bakanlığımız tarafından da ilçemize ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından da afetten etkilenen vatandaşlarımız için de 10 milyon liralık destek sağlanmıştır. Sosyal yardımlar ulaşmaya başlamış, ayrıca vatandaşlarımıza da psikososyal destek hizmetleri verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İlçede sel ve taşkın riskini azaltmaya yönelik kalıcı adımların da atıldığını kaydeden Kırcalı, "Hacı Osman Deresi üzerinde yer alan iş yerleriyle ilgili olarak da Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız 56 yeni iş yerinin yapımını tamamlayarak da teslim etmiştir" bilgisini de paylaştı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'nin Havza sel araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:59:54. #.0.5#
SON DAKİKA: İYİ Parti'nin Havza sel araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.