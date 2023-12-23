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İyi Parti, Şehitler İçin "Milli Yas" İlan Edilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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İyi Parti, Şehitler İçin "Milli Yas" İlan Edilmesi Çağrısında Bulundu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, milli yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun" açıklamasını yaptı.

İyi Parti, Şehitler İçin "Milli Yas" İlan Edilmesi Çağrısında Bulundu
23.12.2023 - 22:01,
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, 'milli yas' ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 6 askerin şehit olması nedeniyle "milli yas" ilan edilmesi çağrısında bulundu. Zorlu'nun bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, milli yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İyi Parti, Şehitler İçin "Milli Yas" İlan Edilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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