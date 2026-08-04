İYİ Parti\'den TBMM\'nin Kapanmasına Tepki

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapanmasına tepki göstererek, "Bugün Meclis kapandı ve milletin vergileriyle çalışması gereken bu çatı bugün ne yazık ki kapandı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nda belediyelere yönelik adli ve idari süreçlerin araştırılmasına ilişkin YENİ Yol Grubu'nun önerisi üzerindeki görüşmelerin ardından yapılan iki ayrı yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşimin kapanmasına tepki gösterdi. Çömez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, iktidar milletvekillerinin Genel Kurul'da bulunmaması nedeniyle önemli kanun tekliflerinin görüşülemediğini savundu.

Çömez, TBMM'nin millet iradesinin tecelligahı olduğunu belirterek, "Burası Gazi Meclis. Millet iradesinin tecelligahı olan bize göre kutsal bir çatı. Burada millet adına görev yapılır. Milletin derdi, milletin çilesi ele alınır ve milletin gündemi parlamentonun gündemi yapılır" dedi.

Genel Kurul'da yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının sağlanamadığını ifade eden Çömez, "İktidar sıraları boştu. Yoklama istedik. Toplantı yeter sayısı bulunamadı ve Meclis kapandı. Milletin vergileriyle çalışması gereken Gazi Meclis, iktidar milletvekilleri olmadığı için kapandı" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE İLİŞKİN DÜZENLEME GÖRÜŞÜLEMEDİ"

Genel Kurul'da görüşülmesi planlanan düzenlemelerden birinin şehit yakınları ve gazilere ilişkin kanun teklifi olduğunu belirten Çömez, 1993 yılında Bingöl-Elazığ kara yolunda PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit edilen 36 askeri hatırlattı. Saldırıdan yaralı kurtulan Gazi Erdal Özdemir'in yıllardır tekerlekli sandalye kullandığını anlatan Çömez, er şehit yakınları ve er gazilerinin günlerdir Güvenpark'ta taleplerini dile getirdiğini söyledi.

İktidar temsilcilerinin eylem yapan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etmediğini öne süren Çömez, "Talepleri çok fazla değildi. Protezlerinin karşılanmasını, bozulduğunda yenilenmesini, orduevlerinden yararlanabilmeyi ve makul bir maaş istiyorlardı. Bir Allah'ın kulu gidip kendilerine 'Haliniz nicedir?' diye sormadı" dedi.

Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve parti yöneticilerinin Güvenpark'ta eylem yapan şehit yakınları ve gazileri ziyaret ettiğini belirterek, söz konusu kanun teklifinin de Genel Kurul'da görüşülemediğini ifade etti.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN TEKLİF DE GÖRÜŞÜLEMEDİ"

Genel Kurul gündeminde suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifinin de bulunduğunu belirten Çömez, Adalet Bakanlığı'nın 2025 adli istatistiklerine göre 435 bin 469 dosya, 497 bin 162 suça sürüklenen çocuk ve 863 bin 823 suç kaydı bulunduğunu söyledi.

Çömez, "Bugün suça sürüklenen çocuklar ve onların mağdur ettikleriyle ilgili alınması gereken önlemleri konuşacaktık. Bir yasa teklifi hazırlanmıştı. İtirazlarımızla beraber yasanın arkasındaydık. Ama gelmediler. Şu Gazi Meclisin çatısı altına gelmediler ve bugün Meclis kapandı" ifadelerini kullandı.

Çömez, "Burada yaşananları aziz Türk milletine şikayet ediyorum. Bugün Meclis kapandı ve milletin vergileriyle çalışması gereken bu çatı bugün ne yazık ki kapandı" dedi.