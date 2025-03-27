İyilikte sınırları zorlayıp Afganistan'da sınıf oluşturdular

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, İyilikte Yarışanlar Projesi'nde öğrenciler yaptıkları iyiliklerle ülke sınırlarını aşıp Bosna'dan Afganistan'a kadar el uzattı

SİVAS - Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İyilikte Yarışanlar Projesi'nde öğrenciler, Bosna'dan Afganistan'a kadar el uzattı. Toplanan yardımlarla Afganistan'da sınıf oluşturan öğrenciler, Filistin'de de iftar yemeği düzenleyip, su dağıttılar.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli çerçevesinde 'İyilikte Yarışanlar Projesi'ni hayata geçirdi. Şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilmesi, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılmasının amaçlandığı projede öğrenciler ülke sınırlarını aşarak, iyilik elini Bosna'dan Afganistan'a kadar uzattı. Öğrencilerin Filistin ve Suriye'ye de uzanan yardımları takdir topladı. Öğrenciler, topladıkları yardımlarla Afganistan'ın Cüzcan vilayetindeki Farukiye okulunda bir sınıf oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İyilikte Yarışanlar Projesi'yle öğrencileri sadece akademik başarıya değil, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz Türkiye Yüzyılı Maarif modeline uygun olarak geleneklerimizi, değerlerimizi ve milli manevi mirasımızı keşfedip yaşayarak geleceğe taşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği İyilik Haftası ve Maarif modelinin ruhuna uygun olarak öğrencilerimizi iyilikte buluşturuyor, onlara unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden hatırlatıyoruz. Bu değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Projemiz gönüllülük esasına dayanıyor. Öğrencilerimiz yıl boyunca her ay birbirinden anlamlı görevleri yerine getirip, iyilik yolunda ilerliyorlar. Yaşlılara yardım etmek, gaziler ve şehit yakınlarını ziyaret etmek, hediyeleşmek, çevre bilincini artırmak gibi görevlerle gençlerimiz hem kendi iç dünyalarını zenginleştiriyor hem de topluma fayda sağlıyorlar. İyilikte Yarışanlar Projesi sadece Sivas'la sınırlı kalmayıp, öğrencilerimiz Suriye'den Filistin'e, Bosna'dan Afganistan'a kadar dünyanın dört bir yanına iyilik elini uzatarak, kardeşlik bağını güçlendiriyorlar" dedi.

İyilikte ülke sınırlarını aştılar

Erdoğan, öğrencilerin yaptıkları iyiliklerle ülke sınırlarını aştıklarını ifade ederek, "Bu faaliyetlere örnek verecek olursak Filistin'deki kardeşleri için su kuyusu ve iftar için maddi destek sağladılar. Suriye ve Afganistan'daki kardeşleri için sınıf donatımı, kırtasiye ve benzeri yardımlar gönderdiler. Bu projede 116 okulumuzdaki 800 iyilik grupları içinde yer aldı. Bu projede yer alan her bir öğrenci iyilik elçisi olma yolunda ilerliyor. Onlar sadece kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki insanların hayatlarını da güzelleştiriyorlar. Yurt dışında su kuyuları olsun, kırtasiye ve benzeri yardımlar olsun, güçlerinin yettiğince ekonomik ve ulaşılabilirlik gücünde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Özellikle öğrenci kardeşleri için ihtiyacı olan okullarda yardım amaçlı faaliyetler yaptılar" dedi.

Afganistan'da sınıf donattılar

Proje kapsamında iyilikte yarışan Fen Lisesi öğrencisi Buğlem Özdoğan, "Şehit ailemizin duygularını paylaştık. Onların hissettiklerini anlamaya çalıştık. Onlarla empati kurmaya çalıştık. Afganistan'ın Cüzcan vilayetindeki Farukiye okulunda bir sınıf yaptırmaya karar verdik ve bunun için sınıfımızda, okulumuzda arkadaşlarımızla ve velilerimizle iş birliği yaparak bir organizasyon düzenledik. Organizasyon iki gün sürdü. Bu iki gün süren organizasyonda bir miktar para topladık ve bu topladığımız parayla birlikte orada bir sınıf inşa ettirdik. İyilik hareketimiz büyüdü ve yurt dışına kadar taştı" şeklinde konuştu.

Gazze'ye uzandılar

Halis Gülle Anadolu Lisesi öğrencisi Kübra Elif Ekis isimli öğrenci ise çalışmalarıyla ülke sınırlarını aştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle ocak, şubat ayı görevleri kapsamında kardeş okullara yardım etmemiz gerekiyordu. Biz de kardeş okul olarak Gazze'yi seçtik. Okulumuzda kumbaralar yaptık, ayrıyeten etkinlik yaptık. Bunlardan gelen gelirlerle Filistin'de iftar yemeği düzenleyip, su dağıtımı yaptırdık. Ayrıca Afrika'daki kardeşlerimizi unutmayıp, onlar için de Halis Gülle Anadolu Lisesi adına iftar yemeği düzenledik. Projemiz kapsamında Gazze ve Afganistan'a yardımda bulunduğumuz için iyilik projemiz yurt dışına da yayıldı."