İzcilerden kar altında Allahuekber şehitlerini anma sergisi

Güncel

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü öncesinde düzenlenen, 'Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nda bir araya gelen 26 il ve 5 ülkeden 130 izci, Erzurum kent meydanında resim sergisi düzenledi. İzcilerin Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olanlar anısına yaptıkları faaliyetlerin ve Gazze'deki soykırımı anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılmak üzere otobüslerle Erzurum'a gelen izciler, ilk olarak kent meydanındaki resim sergisine katıldı. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, bu yıl 18'incisini düzenledikleri Allahuekber şehitlerini anma milli birlik faaliyetlerine Türkiye'nin 26 vilayetinden ve 5 ülkeden 130 izcinin katıldığını söyledi. Faaliyetlerini her yıl Erzurum'dan başlattıklarını ifade eden Subaşı, "Çünkü ordumuz buradan Gaziler köyüne hareket etmiş. Gaziler köyünü tekrar ele geçirdikten sonra Allahuekber Dağları'na tırmanmaya başlamışlar ve Sarıkamış'a varana kadar donarak şehit olan askerlerimiz var. Biz onların anısını canlandırmak, onlarla aynı zamanda aynı şeyleri yapıyoruz. 18 sene önce başlattığımız bu faaliyette önce ordumuzun Gaziler köyüne girişi ve nasıl bayrak bulamamış asker ezan okuyarak alay sancağını minareye çekmiş, biz de bunun canlandırmasını yapıyoruz. Kaynak yaylaya doğru çıkıyoruz. Kampımızı resim sergisiyle başlattık. Sergide, Allahuekber şehitlerimiz adına yaptığımız faaliyetlerin yer aldığı ve İsrail'in Gazze'de de yaptığı soykırımı anlatıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Gazzeli izcilerimiz de bizlerle bu faaliyetlere katılıyordu" diye konuştu.

Sergiyi gezenlerden Sevgi Karasu, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kar ve soğukla o kadar bağdaşıyorlar ki onlar anısına açılan sergide bile kar yağıyor" dedi.