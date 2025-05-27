İZDENİZ A.Ş. Çevrim İçi Bilet Satışlarına Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş.'nin 'bilet.izdeniz.com.tr' sitesinden uluslararası seferler ve etkinliklerin biletleri çevrim içi olarak satılmaya başladı. Her yıl düzenlenen Yaz Seferleri'nin biletleri de ilerleyen günlerde siteden satışa sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., yurttaşların uluslararası seyahat ve etkinlik sefer biletlerine gişelere gitmeden rahat ulaşmasını sağlamak için çevrim içi sisteme geçti. Daha önce 'bilet.izdeniz.com.tr' sitesi üzerinden alınan Midilli sefer biletine, Sakız ve Samos da eklendi.

Tarihi Bergama Vapuru'nda düzenlenen Kadınlar Matinesi, Rembetiko ve Caz Geceleri, Körfez Turları, Anneler Günü, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü gibi özel günlere yönelik tur biletleri 'bilet.izdeniz.com.tr' üzerinden alınabiliyor. İZDENİZ'in bu sene başlatmış olduğu Festival Seferi biletleri de sadece 'bilet.izdeniz.com.tr' sitesi üzerinden satılıyor.

İZDENİZ tarafından her yıl okulların kapanması ile birlikte başlayan Yaz Seferleri'nin biletleri de bu yıl sadece aynı adresten satılacak. İskelelerde oluşan yoğunlukları önlemek için gişelerden satış olmayacak. Biletlerini önceden alan yolcular, barkod kontrolü sonrası hızlıca gemiye binebilecek.