İzmir Belediye Başkanı Tugay: İzmir'de Soruşturma Beklentisi Var

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul ve Ankara'ya yönelik soruşturmalar sonrası İzmir için de benzer bir sürecin olası olduğunu söyledi. Tugay, "Kurum olarak biz zaten hep başından beri herhangi bir hata yapmamak adına çok dikkatli davrandık. Ama suçlamalarda bazen böyle bence yasal ve hukuki dayanaklardan yoksun pek çok şey görüyoruz. O yüzden ister istemez insan bu tür bir şeye İzmir'de de maruz kalınabilir diye düşünmeden edemiyor. Bu böyle demokrasinin çok yara aldığı bir süreç" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de soruşturma izni verilmesinin ardından "İzmir'de böyle bir soruşturma bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Tugay, "Okuyoruz, takip ediyoruz. İzmir'de de olası olduğunu biliyoruz. Kurum olarak biz zaten hep başından beri herhangi bir hata yapmamak adına çok dikkatli davrandık. Ama suçlamalarda bazen böyle bence yasal ve hukuki dayanaklardan yoksun pek çok şey görüyoruz. O yüzden ister istemez insan bu tür bir şeye İzmir'de de maruz kalınabilir diye düşünmeden edemiyor. Bu böyle demokrasinin bence çok yara aldığı bir süreç. Halkın ve tüm kurumların hukuka, adalete güveninin ciddi olarak sarsıldığı bir süreç. Bu süreci daha önce de pek çok kez söylediğim gibi anayasal haklarımızdan gelen güçle Türkiye'de demokrasiyi koruyacak şekilde bir mücadeleyle takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Toplum üzerinde baskı oluşturma çabası var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası İzmir'deki eylemlere katılan CHP Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı Tuğba Akgün, Urla Gençlik Kolları Başkanı Serkan Kahraman'ın gözaltına alınmasına ilişkin ise sürecin CHP ilçe ve il başkanlığı tarafından takip edildiğini belirten Tugay, şunları söyledi:

"Hukukçularımız takip ediyor. Biz de bilgi alıyoruz. Var olan tepkinin reaksiyonun başarılmasıyla ilgili bir şeyler yürüyor. Çünkü gözaltına alınan hemen herkes fotoğraf çeken kişiden, haber yapan insandan ya da bir ortamda sadece var olmuş birisinden bahsediyoruz. Sonuçta bu şekilde aslında gerçekten gözaltına alınması için bir gerekçe olmadığı halde gözaltına alındıklarını görüyorum. Arkadaşlarımız muhtemelen herhangi bir ceza almadan bu gözaltı sürecinden çıkacaklardır. Ama bu şekilde bir toplum üzerinde baskı oluşturma çabası var."

"Ben kurultayın iptalini beklemiyorum"

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında olduğu 3 kişinin Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı 21. Olağanüstü Kurultayı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istemesine ilişkin ise Tugay, "Daha önce benim de adımın geçtiği şekilde 'kurultayda şaibeler var' diye gerçekten çok saçma ve asılsız iddiaları duyduk. Kurultay sürecini çok iyi bildiğim için hani kurultay içerisinde herhangi bir delegenin usulsüz bir şekilde oyunun değiştirildiğini düşünmüyorum. Böyle bir şey asla görmedim. Duymadım. Olsaydı mutlaka bilirdik. Bazı illerle ilgili iddialar sanki daha fazla bizim görmediğimiz, bilmediğimiz alanlarda daha fazla araştırılıyor gibi görünüyor. Ben kurultayın iptalini beklemiyorum. 6 Nisan'da kurultay gerçekleşecek. Ama diliyorum bütün il kongreleri iptal edilmeden kurultaya gelebilir. Öyle bir endişemiz daha fazla" ifadelerini kullandı.