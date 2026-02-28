İzmir Buca\'da Mobilya Atölyesi Yangını

İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki mobilya deposu ve iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi 2370. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde çıktı. Mobilya atölyesinden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, bünyesinde ahşap ve sünger malzemelerin bulunduğu bitişikteki depo ve iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı iş yerleri ve depodaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, köpük ve tazyikli suyla söndürme çalışmalarına devam ediyor.