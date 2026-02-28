İzmir Buca'da Mobilya Atölyesi Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Buca'da Mobilya Atölyesi Yangını

İzmir Buca\'da Mobilya Atölyesi Yangını
28.02.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki depoya sıçradı, itfaiye müdahale ediyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki mobilya deposu ve iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi 2370. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde çıktı. Mobilya atölyesinden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, bünyesinde ahşap ve sünger malzemelerin bulunduğu bitişikteki depo ve iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı iş yerleri ve depodaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, köpük ve tazyikli suyla söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Buca'da Mobilya Atölyesi Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti
Denizli’de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı Bir jandarma yaralandı Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:12:13. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Buca'da Mobilya Atölyesi Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.