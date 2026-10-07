İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde

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AK Parti'ye katılacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kritik günün sabahında AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün düzenlenecek toplantıda AK Parti'ye katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi. Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Tugay'ın bugün resmen AK Parti'ye katılması ve parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE GENEL MERKEZ'E GELDİ

Siyaset gündemini hareketlendiren geçiş süreci kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Tugay'ın milletvekilleriyle bir araya gelinecek toplantıda kürsüye davet edilerek katılım töreninin gerçekleştirileceği öngörülüyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 27 YIL SONRA DEĞİŞİM

Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasıyla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim profilinde 27 yıl aradan sonra köklü bir değişim yaşanmış olacak. Kentte merkez sağın son temsilcisi olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) adayı Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

Özfatura'nın ardından başlayan sol ve sosyal demokrat yönetim geleneğinde; 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) seçilip daha sonra CHP'ye geçen Ahmet Piriştina, 2009 ve 2014 yıllarında CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde ise yine CHP'den Tunç Soyer belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.

İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayAK PartiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • nahit.cansiz.dayi nahit.cansiz.dayi:
    muhalefet cumhurbaşkanı nı bir şekilde ikna edip kendi partisine çekmiş olsa,örneğin erdoğan cehapeye geçmiş olsa,ozaman cumhurbaşkanı cehapenin cumhurbaşkanı mı oluyor ? milletin oy verdiği parti ne oluyor yani? 0 0 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd yakupdenli29.yd:
    ne önemli bir haber geçse ne olacak bir daha seçim de 0 0 Yanıtla
  • Hamza Aktaş Hamza Aktaş:
    ak partiye geçecektir 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk Kubilay Gençtürk:
    şaka gibi..! 0 0 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Dostluk kazanacak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde - Son Dakika
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