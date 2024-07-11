İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İtalya'yı ziyaret etti

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(İZMİR)- İtalya'nın İzmir Konsolosluğu ve İtalya Dostluk Kültür Derneği temsilcilerinin davetiyle Casa İtalya'yı (İtalya Evi) ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir ve İtalya arasında kültürel, sosyal, ticari ilişkileri artırmayı ve daha fazla iş birliği içinde çalışmayı öneriyorum" dedi. Başkan Tugay, sözlerini İtalyanca "Viva I'amicizia Turchia-Italia" (Yaşasın Türkiye-İtalya dostluğu) diyerek noktaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu ve İtalya Dostluk Kültür Derneği temsilcilerinin daveti üzerine Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Casa İtalya'yı ziyaret etti. İtalya Konsolosluğu, İtalya Dostluk Kültür Derneği, İzmir İtalya Ticaret Odası Derneği ve Comites Derneği'nin faaliyetlerde bulunduğu Casa İtalya'yı gezen Başkan Tugay'a Konsolos Daniele Bianchi, İzmir İtalya Dostluk Derneği Başkanı Giuliano Gloghini, İzmir İtalya Ticaret Odası Derneği Başkanı Pietro Alba, Comites Derneği Başkanı Paolo Bossi ve şehirdeki İtalyan topluluğu eşlik etti. Tarihi ve kültürel ortaklıkları bulunan Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliklerinin önemine değinen Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin de yardımlarını talep ederek Türkiye ile ve özellikle İzmir ve İtalya arasında kültürel, sosyal, ticari ilişkileri artırmayı ve daha fazla iş birliği içinde çalışmayı öneriyorum. Önümüzdeki beş yıl boyunca bu konuda çalışmalar yürüteceğiz. İzmir'in her tarafında ortak etkinlikler düzenlediğimiz bir dönem olmasını çok isterim" diye konuştu.

"Ortaklıkları çok olan iki ülke"

İtalya ve İtalyanların özel insanlar olduğunu belirten Başkan Tugay, "Türkiye ve İtalya, Akdeniz kıyısında olan ülkelerden ikisi. Paylaştıkları doğal ekosistem açısından çok ortak noktası olan iki ülke. Aynı zamanda Türkiye'nin, İzmir'in ve İtalya'nın tarihine baktığımızda, benzer medeniyetleri yaşayan iki bölge olması yakın tarihte de İzmir'de İtalyan ticaret insanlarının, sanayicilerin önemli faaliyetler göstermiş olması, ülkelerimizi ve şehirlerimizi birbirine yakınlaştıran faktörler" ifadelerini kullandı.

"İlişkiler yeterli düzeyde olmamış"

Tarihsel olarak bu kadar yakın olmuş iki ülkenin ilişkilerinin yeterli düzeyde olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim de 2005 yılında Ancona ile iş birliği protokolümüz var. 2012 yılında da Torino'da İyi Niyet Mektubu imzalanmış. Belediyeler düzeyinde, daha ileri bir ilişkimiz ne yazık ki olmamış. İklim krizinin, küresel pek çok problemin ve yoğun mülteci göçünün olduğu bir dönemdeyiz. Birbirini tanıyan, aralarında samimi bir dostluk olan iki ülkenin ilişkisinin şehirlerimizin üzerinden daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum."

"Daha fazla İtalyan ziyaretçi gelmeli"

İzmir'e daha fazla İtalyan ziyaretçi gelmesini gerektiğini ifade eden Başkan Tugay, "İzmir'i daha temiz, daha güvenli, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yoğun olduğu, aynı zamanda kendi tarihi ve kültürel mirasına daha fazla sahip çıkan bir şehir haline getireceğiz. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

İş birlikleri konuşuldu

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi de Casa İtalya'nın Türkiye ve İtalya arasında bir köprü olduğunu ve İzmir'in uğrak merkezi olmasını arzu ettiklerini belirtti. Bianchi, Casa İtalya'da yer alan birimleri Başkan Tugay'a tanıttı. Ziyaretin ardından İzmir ve İtalya arasında yapılacak iş birlikleri konuşuldu.