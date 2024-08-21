İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Yanan Alanlar İmara Açılmayacak

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de geçen hafta yaşanan yangın felaketine ilişkin bilgilendirme yaparak, yanan alanların imara açılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tugay, geçen hafta İzmir'in 27 ilçesinde çıkan 249 yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yangınlarda birçok vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Tugay, " Karşıyaka'daki yangında 20 ev ve 45 iş yeri yangından etkilendi. 10 hayvan yaralı olarak kurtarıldı. Biz yangından ağır hasar gören, orta hasar gören ve evini kullanamayacak duruma gelen vatandaşlarımız için her bir haneye 50 bin lira nakit yardım yapmaya kadar verdik" dedi.

Yangınlarla ilgili ortalıkta bilgi kirliliği olduğunu belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bu yangınlar gibi pek çok konunun tartışıldığını, halkımızın kafasının karıştığını, yaşadığımız afetle ilgili bazı polemikler yaratıldığını görüyorum. Bunları üzüntüyle karşılıyorum. Biz bilgi kirliliğini gidermek ve verilere dayalı olarak yanıt vermek istiyoruz. Hepimizin gündeminde olan Yamanlar'daki yangın 14 Ağustos'ta 21.00 civarında ormanlık alanda yerleşim bölgesinden epeyce uzakta başlamıştı. Bugünlerde alanın sıcaklığından, kuruluğundan, uzun süredir yağmur yağmaması ve düşük nemden dolayı herhangi bir yangın çıktığında hemen yayılabilir. O nedenle bölgemiz çokça yangına maruz kaldı. Adeta yangın sayısında rekorlar kırdı. O nedenle bu yangının da diğer yangınlar gibi ilerleyeceği düşünülerek normal müdahalede bulunulduğunu düşünüyorum. Orman yangınları Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Bizler elimizden gelen desteği veriyoruz ama asıl önceliğimiz yerleşim yerleri. 15 Ağustos sabah saatlerinde kuvvetli bir rüzgar ve rüzgarın da sıkça yön değiştirmesiyle yangın yerleşim bölgelerimizi tehdit eder hale geldi ve maalesef bazı bölgelerimizi etkiledi. 15-19 Ağustos tarihleri arasında itfaiyemizin kaydettiği 249 yangın var. Bunların 20'si orman yangını. Bu orman yangınlarının en büyüğü de Yamanlar Bölgesi'nde olan yangın. Bu yangında bizim hesaplamalarımıza göre 2 bin 960 hektar alan yandı. Yaklaşık 3 bin hektar. Bu dört günde tüm diğer yangınların hepsini topladığımızda yaklaşık 4 bin 300 hektar alanın yandığını görüyoruz. Bunların bir kısmı orman alanı, bir kısmı mera, bir kısmı makilik, bir kısmı da zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlar."

"730 itfaiye personelimiz, 324 yangın söndürme araçlarıyla yangınlara müdahale ettik"

Yangınlarda görev yapan itfaiye ekibine ilişkin Tugay, şu bilgileri aktardı:

"Yangınlar boyunca itfaiyenin neler yaptığıyla ilgili net verilere ulaşamadı insanlarımız. Yangınlarda kimin neye müdahale ettiğini izlemek zor oluyor. Bizler İZBB olarak bu yangınlara bin 577 personelimizle müdahale ettik. Bunların 730'u itfaiye personelimiz, 324 yangın söndürme araçlarıyla yangınlara müdahale ettik. Diğer illerden de destek için araçlar geldi. 10 ilimizden yardım geldi. 8 itfaiye erimiz bu yangınları söndürme çalışmaları sırasında yaralandı. Yangının olduğu her yerde olmaya çalıştılar ve oldular. Ancak bazı evlerin, konutların yanmış olmasına rağmen yanmaktan kurtardıkları alanların ne kadar çok olduğunun doğru değerlendirilmesini isterim, bir sürü yerde… Mesela Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Mahallesi'nin ormana doğru olan alanında TOKİ evlerinin birine yangın sıçramıştı. İtfaiyemiz bu yangının diğer evlere sıçramasına engel oldu. Aynı şekilde Sancaklı köyü, yangının tam ortasındaydı. Yamanlar köyü, yangının hemen dibindeydi. Buralarda neredeyse hiçbir ev yanmadı. Bayındır yangınında köyün tamamı yanabilirdi. Ama itfaiyemiz bunu yaptığı çalışmalarla engelledi."

"Bizde diğer ülkelerden farklı olarak elektrik hatları, sistemi problemi var"

Yangınlar konusunda vatandaşları çok dikkatli olmaya çağıran Tugay, elektrik hatlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yangınlar neden çıkıyor ve çıkmaya devam edecek mi? Burada da insanlarımızın aklında net bir cevabı olmadığını biliyorum. Dünyada yapılan değerlendirmelerde yangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığı bilinir. Ancak bizde diğer ülkelerden farklı olarak elektrik hatları, sistemi problemi var. Bu konu mutlaka değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereken bir konu. Menderes'te çıkan yangının bir elektik telinin kopması sonucu çıktığını bizzat Valimiz açıkladı. Yangınlar çok ufacık sebeplerden çıkabiliyor. Bazı vatandaşların gözaltına alındığını öğreniyoruz. Ancak kimin tam olarak ne yaptığını biz de bilmiyoruz. Burada vatandaşlarımızın farkında olması gereken şey şudur; herhangi bir yangınının başladıktan sonra nasıl bir hızla yayıldığını incelerlerse tahmin edilenden daha hızlı bir yayılma hızı olduğunu göreceklerdir. Bunlar iklim krizinin sonuçları. Yangınların kolay çıkması ve yayılması tamamen yüksek sıcaklık ve kuraklıkla ilgili şeyler. Bu da tüm vatandaşlarımıza normalde olduğundan daha dikkatli ve özenli olma sorumluluğu getiriyor. Bundan sonra bu yangınlar olmaya devam edecek. Bu sadece bu senenin sorunu olmayacak."

"Yangın koridorları oluşturacağız"

Ormana yakın bölgelerdeki yapılaşmalara ilişkin özleştiri yapan Tugay, "Yangınlar sıkça ormanlık alanlarda çıkıyor. Daha sonra hızlı bir şekilde yayılıyor. Ormana komşu olan yerleşim birimleri, sanayi siteleri ya da diğer tesislerin hepsi risk altında. Bu da ormanlık alanlar bitişik yerleşimi olan alanlarda ilave önlemler almamız gerektiğini bize düşündürüyor. Bu açıdan tüm alanları yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini ve yangın koridorları oluşturmamız gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mağduriyetleri gidermede Büyükşehir aktif rol alacak"

Yangınlarda mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceği sözü veren Tugay, ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda yeni bir sistemi devreye soktuklarını anlattı. Tugay, şöyle konuştu:

"Yangınlar boyunca bir sürü vatandaşımız mağdur oldu. Karşıyaka'daki yangında 20 ev ve 45 iş yeri yangından etkilendi. 10 hayvan yaralı olarak kurtarıldı. Biz yangından ağır hasar gören, orta hasar gören ve evini kullanamayacak duruma gelen vatandaşlarımız için her bir haneye 50 bin lira nakit yardım yapmaya kadar verdik. Aynı zamanda hijyen malzemeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için alışveriş kartları dağıtılıyor. Kırsal bölgede de mağdur olan vatandaşlarımız var. Bayındır'da 5, Tire'de 10, Ödemiş'te 4 ve Menderes'te 1 olmak üzere toplam 20 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Dün hükümetimizin evleri yanan arkadaşlarımıza evlerini yapma sözünü duyduk. Bunu memnuniyetle karşıladık ama daha önce pek çok kez olduğu gibi eğer insanlarımızın mağduriyetine neden olacak yavaşlığınız varsa bu mağduriyetleri gidermede Büyükşehir'in aktif rol alacağını söylemek isterim. Su depoları ya da sulama tesisatları yanan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"Ağaçlandırma çalışması yapacaksak fidanlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor"

Marmaris, Milas, Köyceğiz'deki yangınları hatırlıyorsunuz. Orman kendini yeniler. Ağaç dikmeye gerek yok dendi. Bugün gidip bakarsanız oraların tamamen kuruduğunu görebilirsiniz. Kaybettiğimiz ormanlar yerine gelmiyor. Fidanları dikmek yetmez onlara aynı zamanda yakından bakmak lazım. Orman kendi kendine çoğalmış mı? Bu iklim şartlarında imkansız. Ağaçlandırma çalışması yapacaksak fidanlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Fidan kampanyası başlatan kişi ve kurumlar var. Bunların diktikleri fidanların kuruyup kurumadığını sorgulamamız lazım. Yoksa vatandaşlarımızın iyi niyetini sorgulamalarına neden oluruz."

"İmara açılması mümkün olmayacak"

Yanan yerlerin imara açılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Tugay, şunları söyledi:

"Bunu doğru bulmamız mümkün değil, izin vermemiz de mümkün değil. Kentimizin gelişebileceği konutla alanları 1/100.000'lik planlarda mevcut. Bunun dışındaki alanların imara açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yanan alanlarda yoğun bir ağaçlandırma çalışmasını planlamış olacağız. Yani oranın imara açılması mümkün olmayacak."

(GÖRÜNTÜ EKLENECEK)