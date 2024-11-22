İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İzmir'de Yatırım Yapmak ve Üretimini Artırmak İsteyen Herkesin Yanındayız

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ESİAD 3. Yatırım Zirvesi'nde iş dünyasıyla buluştu. Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İzmir'de yatırım yapmak isteyen, üretimini artırmak isteyen, katma değerini yükseltmek isteyen herkesin yanındayım" dedi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasını 3. Yatırım Zirvesi'nde bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı zirvede; İzmir Valisi Süleyman Elban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin başkanları ile temsilcileri, yatırımcılar ve iş dünyası katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, açılışın sonunda sunum yaptı.

Tugay: Çaba göstermeye devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantıdaki konuşmasında Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi için çaba harcanırken, halkın da yoksullukla boğuştuğunu dile getirdi. Halkın adil olmayan bir sistemde ezildiğini ve buna göz yumulamayacağını söyleyen Tugay, iş dünyasının da desteklenmesi gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İzmir'de yatırım yapmak isteyen, üretimini artırmak isteyen, katma değerini yükseltmek isteyen herkesin yanında olduğunu söyleyen Tugay, "Ama ne yazık ki mevzuatımız yerel yönetimlere çok fazla yetki tanımıyor. Onun dışında siyasi baskı altında olduğumuzu da söylemek isterim. Ama biz de her türlü şart altında çaba göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Tugay, İzmir'in kendini hangi alanda geliştirmesi gerektiğini, İzmir'in dinamikleriyle planladıklarını söyledi.

"Bilim ve aklın yol göstericiliğine ihtiyaç var"

Azerbaycan'ın Bakü kentinde COP29 İklim Değişikliği Konferansı'na katıldığını söyleyen Başkan Tugay, birçok gelişmiş ve büyük ülkenin bir şeyi yapıyormuş gibi göründüğünü belirterek, "Yaşadığımız ve yaşayacağımız felaketin boyutunun ne yazık ki kimse farkında değil. Yapıyormuş gibi görünmek olayı var. Dünyada şu anda iklim krizine neden olan ülkeler sıralaması yaptığınızda Amerika, Çin, Hindistan, Rusya öne çıkıyor. Onların hepsi iklim krizine karşı bizim gibi ülkelere teknoloji pazarlamaya çalışıyorlar. Bu gerçekleri en azından biz anlatmak zorundayız" dedi.

Bilim ve aklın önemine dikkat çeken Tugay, "Biz ne zaman bilimin, bilginin, içimizdeki akıllı insanların sözlerine kulak vereceğiz? Bunu Türkiye ne zaman yapacak? Bizim bir sürü bilim insanımız, üniversitemiz var. Teknoloji transferi yapmak istiyoruz diyoruz, taklitçilikten bahsediyoruz. Nasıl yapıldığını bilmediğimiz bazı şeyleri alıp kullanıyoruz ama biz bunları burada yapmayı, yenilerini keşfetmeyi gerçekleştiremiyoruz. Buradaki en büyük suçlu devlettir, kamudur. Bunu bu milletin bilmesi lazım. Devlet ne zaman harcadığı paranın, bu ülkenin verimliliği ve sürdürülebilirliğini gözeten bir yatırım olmasını sağlarsa, o zaman bu ülkede bir şeyler değişir. Bu güzel ülkenin insanları adaletle, refah içinde, insanca, birbirine saygı duyulan bir ortamda yaşamayı fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.

Elban: Gelişmeleri doğru takip ederek daha iyi sonuçlar alabiliriz

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Herkes kendi alanıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri doğru takip ederse, tahmin ediyorum daha az risk alarak, daha verimli üretimler yapılarak, tabii teknolojiyi de önemseyerek daha iyi sonuçlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ataoğlu: Türkiye'nin ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa birlikte yapmalıyız

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Bir yol haritasını çizerken, birlik ve beraberlik içerisinde, art niyet düşünmeden anavatan Türkiye'nin iletiye gitmesi için ne gerekiyorsa birlikte yapmalıyız" dedi.

Özgener: Ülkemizin geleceğine ve potansiyeline inanıyoruz

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemizin ekonomisi zorlu bir süreçten geçse de, ülkemizin geleceğine ve potansiyeline inanıyoruz" diye konuştu.

Sönmez: İş insanlarımızla omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, "İş insanlarımızla omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti gibi teknolojiler ekonomik yapıların tamamını dönüştürme gücüne sahip" ifadelerini kullandı.

Turan: Küresel çatışma alanları derinleşebilir

Enflasyonla mücadeleye değinen ve hedef için istikrarın önemine vurgu yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Küresel çatışma alanları derinleşebilir. Makro ekonomik koşulların getirdiği belirsizlikler de görüş mesafemizi epey azalttı" dedi.

Akgerman: Türkiye çapında iş dünyasına hizmet etmesini amaçlıyoruz

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz ve uluslararası bir marka haline dönüşmesi için çalışacağımız ESİAD Yatırım Zirvesi'nin, sadece İzmir ve bölgesinde değil, Türkiye çapında iş dünyasına hizmet etmesini amaçlıyoruz" dedi.

Zorlu: Zirve bugün artık önemli bir platform haline geldi

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Amacımız, sadece İzmir ve Bölgemiz için değil, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir kalkınması için çalışmaktır. ESİAD Yatırım Zirvesi bugün artık önemli bir platform haline geldi" şeklinde konuştu.