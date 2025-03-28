İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Cemil Tugay'a, vefat eden Kıbrıs Gazisi babası Cemal Tugay'ın da üyesi olduğu Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde kalpak, kravat ve kravat iğnesi hediye edildi. Başkan Dr. Cemil Tugay, “Ben kendimi aileden sayıyorum. Vatanımızın size minnet borcu çok büyük. Belediye olarak yanınızda olmayı önemli bir görev olarak görüyoruz, elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız” dedi.

28.03.2025 11:42  Güncelleme: 13:06
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Cemil Tugay'a, vefat eden Kıbrıs Gazisi babası Cemal Tugay'ın da üyesi olduğu Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde kalpak, kravat ve kravat iğnesi hediye edildi. Başkan Cemil Tugay, "Ben kendimi aileden sayıyorum. Vatanımızın size minnet borcu çok büyük. Belediye olarak yanınızda olmayı önemli bir görev olarak görüyoruz, elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde İzmir'deki şehit yakını ve gazi derneklerine ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Cemil Tugay, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay'ı Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'nde Başkan Halil Taşçı ile yönetimi, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu ile yönetimi, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nde de Şube Başkanı Orhan Aydın ile yönetimi karşıladı. Başkan Tugay, şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ziyaretlerde şehit yakınları ve gazilere İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Tugay, Kıbrıs gazisi babasının da vefat etmeden önce Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ne üye olduğunu söyledi.

"Burası benim için özel bir yer"

Başkan Tugay, ilk olarak Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay'ı Dernek Başkanı Halil Taşçı ile yönetimi karşıladı. Başkan Tugay, "Burası benim için özel bir yer. Her zaman gönlümde, aklımda olduğunuzu belirtmek için de geliyorum. Bayramınızı kutlamak için buraya geldim. Çok sık bir araya gelemiyoruz. Sadece bayramdan bayrama değil bahar aylarına girmeden benim de katılacağım günübirlik bir gezide sizlerle bir araya gelmek istiyorum" dedi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Tugay, "Böyle zamanlarda sizlerden çok güç alıyorum. Sizleri mahçup etmemek benim için değerli" şeklinde konuştu. Taşçı, ziyareti için Tugay'a teşekkür ederek, "Sizi kendimize çok yakın hissediyoruz, kardeşimiz olarak görüyoruz. Derneğimizin asli üyesisiniz" ifadelerini kullandı.

"Vatanımızın size minnet borcu çok büyük"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, Genel Başkan Erdem Çerçioğlu ile yönetiminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 5 yıl önce hayatını kaybeden babasının Kıbrıs Gazisi olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, "Babamın hatırasını yad etmek için kardeşlerimden izin alarak aldığım madalyalarını ben de takıyorum. Ben kendimi bu aileden sayıyorum. Vatanımızın size minnet borcu çok büyük. Belediye olarak yanınızda olmayı önemli bir görev olarak görüyoruz, elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız" şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair de konuşan Tugay, "Bunun önemli bir konu olduğunu siyasi görüşü ne olursa olsun insanların anlaması lazım. Belli bir siyasi görüşe yönelik bir şeyler varmış gibi görünse de aslında herkese dönük. Ekrem başkanımızın gerçekten suçu yok, ben kendisini tanıyorum. Bu tamamen siyasetin iç rekabetiyle ilgili bir müdahale" dedi. Çerçioğlu da Başkan Tugay'a ziyaretinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Babam da sizin şubenizin üyesiydi"

Başkan Cemil Tugay, vefat etmeden önce babası Cemal Tugay'ın da üyesi olduğu Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret etti. İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın ile yönetiminin karşıladığı Başkan Tugay, sorunları, sıkıntıları ve istekleri dinledi. Kore gazisi olan kaç kişi olduğunu soran Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bakıma ihtiyacı olan Kore gazilerini tek tek evlerinde ziyaret edeceğini ve ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi. Şehit aileleri ve gazilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tugay, "Babam da sizin şubenizin üyesiydi. Sizinle beraber törenlere de geliyordu" dedi. Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın da destekleri için Başkan Tugay'a teşekkür etti. Başkan Tugay, babasının da isminin bulunduğu bina girişindeki gaziler listesini inceledi. Tugay'a kalpak, kravat ve kravat iğnesi hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Şehit Yakınları ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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