İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Yeteneği Olan Çalışkan Çocukları Keşfetmeliyiz"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla buluştu. Tugay, spor yapma isteği, yeteneği olan çalışkan çocukları keşfedip destek olmanın önemine değinerek "Sizlerin, bizlerin elinden tuttuğu, hayaline ortak olduğu o çocuklar, belki yarın bir gün olimpiyat madalyasını, dünya kupasını ülkemize getirecek. Sizler böyle çocukları, gençleri bulduğunuzda bize söyleyin, onlara ekstra destek olalım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay kentteki amatör spor kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki buluşmada Başkan Tugay, sporun kentin dört bir yanına ve daha geniş kitlelere yayılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel, Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürü Veli Konca'nın da eşlik ettiği Başkan Tugay, 2025-2026 sezonu için kulüp temsilcilerine başarı da diledi. Kulüp başkanları Başkan Tugay'a milli takım forması ve atkısı hediye etti.

"Sizlerle paylaştığımız hayallerimiz var"

Toplantının açılışını yapan Başkan Tugay, "Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sporu çok önemsiyoruz. Bunun için hem sizlerin faaliyetlerine desteklerimizi artırıyoruz, hem de şehrin spor altyapısını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim için gerçekten önemli" dedi.

Sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, çocukların sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli yetişmelerinin, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının da önemine dikkat çekti. Geleceğe yönelik yolculuğun amatör spor kulüplerinden başladığını belirten Tugay, "O çocukları mahallelerde, okul bahçelerinde keşfedenler olarak sizlerin hayallerinizin ortağı olmak istiyoruz. Zor şartlarda büyük fedakarlıklarla değerli hayaller için çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Mutlaka pek çok çocuğu, genci sporla tanıştırarak onların hayatında önemli bir değişikliğe yol açtınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle paylaştığımız hayallerimiz var. İzmir'in sporda çok daha aktif olmasını istiyoruz. Zaman içinde yeteneğiyle, çalışkanlığıyla öne çıkan çocukların başarılarını görmek istiyoruz. Onların şampiyonluklarını, kupalarını görmek, o mutluluğu hep beraber yaşamak istiyoruz" dedi.

"Kulüplerin her birine destek olmak istiyoruz"

Başkan Tugay, 2024 yılında 300 amatör kulübe ve ilk kez 14 kadın futbol kulübü ile engelli sporcular yetiştiren 19 kulübe destek verildiğini aktarırken, "Bu sene de desteklerimiz devam edecek. Toplumun yarısı kadın. O nedenle kadınlarımızın spor yapmakla ilgili olanaklarını artırmak asli görevlerimizden birisi. Toplumumuzda neredeyse 10 kişiden biri de engelli. O nedenle engellilerimizin spor yapmasıyla ilgili yetersiz kalmamayı hedeflememiz lazım. İzmir'de 318 amatör futbol kulübü, 108 voleybol kulübü, 192 basketbol kulübü ve jimnastik, satranç, okçuluk, dans ve diğer branşlarda faaliyet gösteren yaklaşık 960 kulübümüz var. Toplamda 65 farklı branşta bin 600 amatör spor kulübümüz var. Biz aslında bu kulüplerin her birisine içten bir şekilde destek olmak istiyoruz. Bu yüzden 2025 yılında geçen yıla oranla desteklerimizi ciddi oranda artıracağız. Daha fazla kulübümüze ulaşmak, el uzatmak için çalışıyoruz. Hem spor kulüplerimize hem de kulüplerimizde yeteneklerini sergileyen evlatlarımıza daha fazla katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Uzundere'deki tesis için önemli gelişme

Tesisleşme yolunda da önemli adımlar atıldığını kaydeden Başkan Tugay, Karabağlar Uzundere'deki spor tesisinin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Tesisin Kasım ayı gibi tamamen bitmiş olacağını ifade eden Tugay, "Tesisin kullanımıyla ilgili amatör spor kulüplerimizle ortak hareket etmek istiyoruz. Sadece kendi yönetimimizde olanları değil ilçe belediyelerine ait sahaların da tamirat, bakım ve yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Pek çok sahaya bu şekilde destek olduk" dedi. Tugay, sadece futbolda değil, voleybol, basketbol, hentbol gibi olimpik branşlarda faaliyet gösteren amatör takımlarla da bir araya gelerek onların sorunlarına da çözümler üretmeye çalışacaklarını vurguladı.

İnşallah birbirimize anlatacağımız hikayemiz olsun

Kendisine milli takım forması ve atkısı hediye edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tugay, Türkiye'nin son yıllarda sporda çok büyük başarılar elde ettiğini hatırlattı. Kadın voleybol ve erkek basketbolda oynanan finallere değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu olan ya da bünyesinde yetişen Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu, Ferhat Arıcan, Duygu Çete, İzzettin Kanat isimleri örnek gösteren Başkan Tugay, sporcuların olimpiyatlardan madalyalarla ve derecelerle dönmesini halkın göğsünü kabartan bir olay olarak nitelendirdi.

Ferhat Arıcan'ın 108 yıl sonra olimpiyata giden ilk Türk jimnastikçi olmasını da hatırlatan Başkan Tugay, "Bu çocuklar İzmir'in çocukları. Her birisi bizim evladımız. Her birisi döktükleri terin karşılığında sadece kendilerine değil bizlere de büyük onur yaşatan sporcularımız. Onlara ve onlar gibi başka çocuklara sahip çıkmak her birimizin görevi. Sizlerin, bizlerin elinden tuttuğu, hayaline ortak olduğu o çocuklar, yarın bir gün olimpiyat madalyasını, dünya kupasını ülkemize getirecek belki. Spor yapma isteği, yeteneği olan çalışkan çocukları keşfetmeli ve onlara sporu sevdirmelisiniz. Sizler böyle çocukları, gençleri bulduğunuzda bize söyleyin, 'ışık saçıyor, başarılı olacak' deyin onlara ekstra destek olalım. Biz de bir şeyler yapalım. Bunun maddi karşılığı yok. İnanmanız gerekiyor. Hep beraber inanmamız gerekiyor. İnşallah ileride bir gün birbirimize anlatacağımız hikayelerimiz, parçası olduğumuz çok güzel başarılar olsun" dedi.