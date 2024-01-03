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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Can Atalay'ın yanında olduğunu açıkladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Can Atalay'ın yanında olduğunu açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamamasını yargıya yapılan bir darbe olarak nitelendirdi ve Can Atalay'ın yanında olduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Can Atalay\'ın yanında olduğunu açıkladı
03.01.2024 - 19:11,  Güncelleme: 19:13
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargıtay'ın, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği 'hak ihlali' kararına uymamasına ilişkin; "Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının uygulanmaması yargıya yapılan çok açık bir darbedir. Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Devletimizin temellerini korumak ve halkımızın iradesine sahip çıkmak için Can Atalay'ın yanındayız" açıklaması yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararının hukuki değeri olmadığına ve karara uyulmamasına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuya ilişkin X hesabından bugün paylaşımda bulundu. Soyer'in açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının uygulanmaması yargıya yapılan çok açık bir darbedir. Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Devletimizin temellerini korumak ve halkımızın iradesine sahip çıkmak için Can Atalay'ın yanındayız"

Kaynak: ANKA
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