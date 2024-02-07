İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye\'de depremzedelerle buluştu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü anmaları için geldiği Osmaniye'de Yaşar Kemal Kültür Evi, Yarbaşı Belediyesi, Düziçi esnafı ve Osmaniye Barosu'nu ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer'e destekleri için teşekkür eden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Osmaniye bunu hiçbir zaman unutmayacak. Tüm engellemelere rağmen ısrarla Osmaniye ile dayanışmaya devam eden Tunç Soyer'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından afet bölgesine desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Depremin yıl dönümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonundan sorumlu olduğu Osmaniye'de geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gün boyu depremzedelerle buluştu. 04.17'deki anma ile başlayan programına devam eden Başkan Tunç Soyer; Yaşar Kemal Kültür Evi, Yarbaşı Belediyesi, Düziçi esnafı ve Osmaniye Barosu'nu ziyaret etti.

YENİDEN YAŞAR KEMAL'İN KÖYÜ HEMİTE'DE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, afet bölgesi Osmaniye'ye yaptığı ziyaret kapsamında 28 Şubat 2015'te hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in köyü Hemite'ye yeniden gitti. Yaşar Kemal Kültür Evi'ni ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, "Burayı büyütmeye dair hayalimiz vardı. Biraz o gözle de bakacağız. Her yer çok güzel, büyük bir hatıra" diye konuştu. Soyer, köylülerle yaklaşık 1 saat hayvancılık ve tarım üzerine sohbet edip fikir alışverişinde bulundu.

"ŞİMDİ DERS ÇIKARMA ZAMANI"

Başkan Tunç Soyer, programı kapsamında Yarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Özer'i ziyaret etti. Özer, "Başkanımız 5 yıldan beri yanımızda, son bir yılda da sürekli yanımızda oldu" dedi. Başkan Tunç Soyer ise, "Bilin ki İzmirlilerin kalbi sizinle atıyor. İzmirliler acınızı paylaşıyor. İzmirlilerin en derin selamlarını size iletmek için buradayım. Ağır bedeller ödendi, şimdi bunlardan ders çıkarma zamanı. Bizim depreme, doğal felaketlere dirençli kentler yaratmamız lazım. Bu bir kader değil, gerekenler yapılırsa bu kadar ağır bedeller ödenmeyeceğinin bilinmesi lazım" diye konuştu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Yarbaşı Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Başkan Tunç Soyer, CHP Genel Başkan yardımcısı Koza Yardımcı ve Düziçi Belediye Başkan Adayı Süleyman Algan ile esnafı ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, Süleyman Algan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'nde de vatandaşlarla buluştu.

KAYA: "OSMANİYE BUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Başkan Tunç Soyer, Osmaniye programını Osmaniye Baro Başkanı Mehmet Karakoç'u ziyaret ederek tamamladı. Ziyarette CHP Genel Başkanı Koza Yardımcı, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Osmaniye Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit de yer aldı. Baro Başkanı Mehmet Karakoç, Başkan Soyer'e emekleri için plaket takdim ederken, "6 Şubat depreminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Osmaniye'ye desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Minnettarız" dedi.

Asu Kaya ise, "Osmaniye'yi kucaklayan Başkanımız Tunç Soyer'e ve aylarca burada bizimle kalan ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. Osmaniye bunu hiçbir zaman unutmayacak. Tüm engellemelere rağmen ısrarla Osmaniye ile dayanışmaya devam eden Tunç Soyer'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tunç Soyer, "Bize verilebilecek en büyük ödülü verdiniz, teşekkür ediyorum" dedi.