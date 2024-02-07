İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü anmaları için Osmaniye'ye ziyarette bulundu. Soyer, Yaşar Kemal Kültür Evi, Yarbaşı Belediyesi, Düziçi esnafı ve Osmaniye Barosu'nu ziyaret etti. Depremzedelere desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

07.02.2024 11:16  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü anmaları için geldiği Osmaniye'de Yaşar Kemal Kültür Evi, Yarbaşı Belediyesi, Düziçi esnafı ve Osmaniye Barosu'nu ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer'e destekleri için teşekkür eden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Osmaniye bunu hiçbir zaman unutmayacak. Tüm engellemelere rağmen ısrarla Osmaniye ile dayanışmaya devam eden Tunç Soyer'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından afet bölgesine desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Depremin yıl dönümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonundan sorumlu olduğu Osmaniye'de geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gün boyu depremzedelerle buluştu. 04.17'deki anma ile başlayan programına devam eden Başkan Tunç Soyer; Yaşar Kemal Kültür Evi, Yarbaşı Belediyesi, Düziçi esnafı ve Osmaniye Barosu'nu ziyaret etti.

YENİDEN YAŞAR KEMAL'İN KÖYÜ HEMİTE'DE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, afet bölgesi Osmaniye'ye yaptığı ziyaret kapsamında 28 Şubat 2015'te hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in köyü Hemite'ye yeniden gitti. Yaşar Kemal Kültür Evi'ni ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, "Burayı büyütmeye dair hayalimiz vardı. Biraz o gözle de bakacağız. Her yer çok güzel, büyük bir hatıra" diye konuştu. Soyer, köylülerle yaklaşık 1 saat hayvancılık ve tarım üzerine sohbet edip fikir alışverişinde bulundu.

"ŞİMDİ DERS ÇIKARMA ZAMANI"

Başkan Tunç Soyer, programı kapsamında Yarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Özer'i ziyaret etti. Özer, "Başkanımız 5 yıldan beri yanımızda, son bir yılda da sürekli yanımızda oldu" dedi. Başkan Tunç Soyer ise, "Bilin ki İzmirlilerin kalbi sizinle atıyor. İzmirliler acınızı paylaşıyor. İzmirlilerin en derin selamlarını size iletmek için buradayım. Ağır bedeller ödendi, şimdi bunlardan ders çıkarma zamanı. Bizim depreme, doğal felaketlere dirençli kentler yaratmamız lazım. Bu bir kader değil, gerekenler yapılırsa bu kadar ağır bedeller ödenmeyeceğinin bilinmesi lazım" diye konuştu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Yarbaşı Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Başkan Tunç Soyer, CHP Genel Başkan yardımcısı Koza Yardımcı ve Düziçi Belediye Başkan Adayı Süleyman Algan ile esnafı ziyaret etti.  Başkan Tunç Soyer, Süleyman Algan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'nde de vatandaşlarla buluştu.

KAYA: "OSMANİYE BUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Başkan Tunç Soyer, Osmaniye programını Osmaniye Baro Başkanı Mehmet Karakoç'u ziyaret ederek tamamladı. Ziyarette CHP Genel Başkanı Koza Yardımcı, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Osmaniye Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit de yer aldı. Baro Başkanı Mehmet Karakoç, Başkan Soyer'e emekleri için plaket takdim ederken, "6 Şubat depreminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Osmaniye'ye desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Minnettarız" dedi.

Asu Kaya ise, "Osmaniye'yi kucaklayan Başkanımız Tunç Soyer'e ve aylarca burada bizimle kalan ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. Osmaniye bunu hiçbir zaman unutmayacak. Tüm engellemelere rağmen ısrarla Osmaniye ile dayanışmaya devam eden Tunç Soyer'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Tunç Soyer, "Bize verilebilecek en büyük ödülü verdiniz, teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye\'de depremzedelerle buluştu
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal, Tunç Soyer, Osmaniye, Doğal Afetler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:50:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement