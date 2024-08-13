İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye devam ediyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada'da narenciye üreticilerine destek vererek Akdeniz meyve sineği ile mücadeleyi sürdürüyor. 6 mahalledeki 157 üreticiye 1900 tuzak ve feromon dağıtılarak girdi maliyeti azaltıldı ve kimyasal ilaç kullanımı önüne geçildi.

13.08.2024 10:59  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, narenciyesiyle ünlü Yarımada'da verimliliği ve kaliteyi artırmak için Akdeniz meyve sineği ile mücadelesini sürdürüyor. Karaburun'da 6 mahalledeki 157 üreticiye 1900 tuzak ve feromon dağıtılarak hem girdi maliyeti azaltıldı hem kimyasal ilaç kullanımının önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal verimliliği doğayı koruyarak artırmak ve üreticinin girdi maliyetini azaltmak için verdiği desteklere tüm hızıyla devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen programla, özellikle narenciye meyvelerinde verimliliği düşüren Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye ağırlık verildi.

Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun mandalinası başta olmak üzere narenciye ihracatında önemli yere sahip Yarımada'da üreticiye Akdeniz Meyve Sineği Kitle Yakalama Tuzağı ve Feromonu dağıttı. Tuzaklar sayesinde narenciye ağaçlarında kimyasal ilaç kullanımının önüne geçilirken aynı zamanda üreticilerin girdi maliyetleri de azaltıldı.

"Bölgede topyekün mücadele yürütüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürü Ayşegül Karakoyun Seçgin, Karaburun'un Küçükbahçe, Merkez, Parlak, Salman, Sarpıncık ve Yayla mahallelerinde 157 üreticiye toplam 1900 Akdeniz Meyve Sineği Kitle Yakalama Tuzağı ve Feromonu dağıtıldığını belirtti. Üreticileri hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda desteklediklerini belirten Ayşegül Karakoyun Seçgin, "Doğaya, çevreye zarar vermeden, ekolojik dengeyi de gözeterek zararlılarla nasıl mücadele etmeleri gerektiği konusunda onlara destek veriyoruz. Bu bölge için en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi narenciye. Narenciyenin de bu bölgedeki en büyük sıkıntısı Akdeniz Meyve Sineği zararlısı. Ekonomik anlamda ciddi kayıplara neden oluyor. Bu bölgede merkez de dahil olmak üzere 6 köyde topyekün mücadele yürütüyoruz. Şu ana kadar bir nebze Akdeniz Meyve Sineği zararlısını baskılamayı başardık. Projemize bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Daha güvenli gıdalar üretmesine yardımcı oluyoruz"

Kimyasal girdinin kullanımını azaltarak daha temiz, daha güvenli gıda üretimine destek olmayı amaçladıklarını belirten Ayşegül Karakoyun Seçgin, "Verim ve kalite artışını destekliyoruz. Böylelikle üreticinin de gelirinin artmasına yardımcı oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kırsaldaki üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Göğsümüzü gere gere biz ilaçsız tarım yapabiliyoruz diyebiliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticinin sesine kulak verdiğini ifade eden Karaburun Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, "Her sene dekar başına bir tane düşecek şekilde tuzak yardımı yapılıyor. Bu da bizler için çok büyük bir artı oluyor. Yarımada'daki üretim, Ege Bölgesi'ndeki üretim gibi olmaz. Buradaki ağacı alıp başka yere de dikseniz hiçbir şekilde aynı verimi alamazsınız. Tadından, kokusundan belli olur. Buradaki aroma hiçbir ovada olmuyor. Küçükbahçe'nin en önemli mandalina üreticisi olduğunu düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Belediyenin arkamızda olduğunu bilmek bizim için çok değerli. Girdi maliyetimiz düştü. Ayrıca göğsümüzü gere gere biz ilaçsız tarım yapabiliyoruz diyebiliyoruz" dedi.

"Dört gözle bekliyorduk"

Küçükbahçeli mandalina üreticisi Mehmet Kayalı ise, "Akdeniz Meyve Sineği bizim mandalinamıza çok zarar veriyor. Allah razı olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi bize tuzakları verdi. Önceden sırtımızda tulumbalarla ilaç atıyorduk. Bu sinekler mandalinayı çürütüyordu. Bizim mandalinamız Türkiye'nin en iyi mandalinası. Çoğu ihracata gidiyor. Bu desteği dört gözle bekliyorduk. Ağustos başında asarız, mahsul en geç ocak ayı sonunda biter. O zamana kadar ellemeyiz. Öteki türlü biz ayda iki kere ilaç atıyorduk" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

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