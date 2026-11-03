İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli ve Karşıyaka'da iki yeni imar yolu hazırlıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli ve Karşıyaka'da iki yeni imar yolu hazırlıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli ve Karşıyaka\'da iki yeni imar yolu hazırlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli ve Karşıyaka\'da iki yeni imar yolu hazırlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Harmandalı ile Karşıyaka-Çiğli hattında trafik yoğunluğunu azaltmak için iki yeni imar yolu projesi hazırlıyor. Dört şeritli yollarla Anadolu Caddesi'ne alternatif bağlantı ve Caher Dudayev Bulvarı'ndaki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Harmandalı ile Karşıyaka-Çiğli hattında trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla iki yeni imar yolu projesi hazırlıyor. Dört şeritli olarak planlanan yollarla Anadolu Caddesi'ne alternatif bağlantı oluşturulması, Caher Dudayev Bulvarı'ndaki trafik yükünün ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını geliştirmek, yeni yol ve köprüler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konut ve ticaret yatırımlarıyla artan ulaşım talebini, özel araç kullanımını ve özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım yatırımlarının yanı sıra alternatif karayolu güzergahları oluşturmak için de projeler geliştiriyor. Bu kapsamda Çiğli Harmandalı ile Karşıyaka-Çiğli hattında iki yeni imar yolu için hazırlıklar sürüyor.

ANADOLU CADDESİ'NE YENİ BAĞLANTI YOLU

Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Harmandalı bölgesinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla yeni bir imar yolu projesi hazırlıyor. Anadolu Caddesi ile 9501 Sokak arasında kalan 9506 Sokak ve 8979/1 Sokak güzergahını kapsayan projede, yolun iki gidiş ve iki geliş olmak üzere dört şeritli olarak düzenlenmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla 8790/5 Sokak ve 9 Eylül Caddesi'ne alternatif bir güzergah oluşturulacak. Böylece bölgenin Anadolu Caddesi'ne bağlantısı güçlendirilirken taşıt trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.

CAHER DUDAYEV BULVARI'NA ALTERNATİF GÜZERGAH

Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ile Karşıyaka arasındaki ulaşımın ana aksı olan Caher Dudayev Bulvarı'nda, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Flamingo Caddesi-8250 Sokak Bağlantı Yolu Düzenleme projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Karşıyaka Yalı Mahallesi'nde 6522 Sokak ile Flamingo Caddesi'nin kesiştiği noktada dönel kavşak yapılması, buradan Çiğli Ataşehir Mahallesi'ndeki 8250 Sokak'a bağlantı sağlanması planlanıyor. İki gidiş ve iki geliş olmak üzere dört şeritli olarak düzenlenecek güzergahın, Caher Dudayev Bulvarı'na alternatif oluşturarak trafik yoğunluğunu ve bekleme sürelerini azaltması, yakıt tasarrufu sağlaması hedefleniyor. Yeni bağlantı yolunun Çiğli Ataşehir ile Karşıyaka Yalı mahalleleri arasındaki ulaşımı ve sosyal alanlara erişimi de kolaylaştırması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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