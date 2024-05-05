İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hasta teşekkür etti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hasta teşekkür etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Ramazan Bayramı'nda Kınık ziyareti sırasında karşılaştığı ve tedavi için hastaneye getirilen Cemil Merttürk, kontroller için yeniden hastaneye geldi. Verilen ilaçlarla enfeksiyonu azalan Merttürk, destek için teşekkür etti.

05.05.2024 10:29  Güncelleme: 10:35
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Ramazan Bayramı'nda Kınık ziyareti sırasında karşılaştığı ve ardından tedavi için evinden alınıp İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirilen Cemil Merttürk, kontroller için yeniden hastaneye geldi. Verilen ilaçlarla kulaklarındaki enfeksiyon büyük oranda azalan 86 yaşındaki Merttürk, destek için teşekkür etti.

Ramazan Bayramı'nda ilçe turu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Kınık ziyaretinde tanıştığı duyma problemi yaşayan 86 yaşındaki Cemil Merttürk'ün İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ndeki tedavi işlemleri sürüyor. Başta kulak olmak üzere göz ve solunum yolları ile ilgili rahatsızlıkları olan Cemil Merttürk, Başkan Cemil Tugay'ın isteği doğrultusunda 16 Nisan'da evinden alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirilmişti. Kulak burun boğaz uzmanı tarafından kulağı temizlenen, enfeksiyon için ilaç yazılan Merttürk'ün göz muayenesi ve genel tetkikleri de yapılmıştı. Cemil Merttürk, muayene için bugün yeniden Eşrefpaşa Hastanesi'ne geldi. Merttürk'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Uçar karşıladı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Sabit Oğuz, Merttürk'ü muayene etti. Oğuz, kulaklarındaki enfeksiyonun ilaçla büyük ölçüde temizlendiğini söyledi. Daha sonra odyometri testi yapılan Merttürk, kulak enfeksiyonu için yazılan ilaçları kullanmaya devam edecek.

"İHTİYAR OLDUKTAN SONRA"

Cemil Merttürk, hastane ziyareti sırasında cebinden çıkardığı kağıttaki ihtiyarlıkla ilgili şiiri de Başhekim Dr. Yavuz Uçar'a gösterdi. "Eşin sana yabancıdır ömrünü yedikten sonra/ Tatlı yesen de acıdır ihtiyar olduktan sonra/ Oğullar yüzüne bakmaz/ Kızların ocağı yakmaz/ Gelin varsa seni takmaz/ İhtiyar olduktan sonra" dizelerini okuyan Yavuz Uçar, Merttürk'e sarılarak her zaman her türlü desteği vereceklerini belirtti.

UÇAR: "İYİLEŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Uçar, "Cemil amcamız geldiğinde tüm sağlık sorunları ile ilgili kontrolleri yapıldı. Özel işitme cihazı kullanıyor ama kulaklarında sorun vardı. İki kulakta da iltihap vardı. Sağ kulağı yaşa bağlı tamamen duymuyor ama diğer kulağında da olan kulak iltihabı tedavi ile oldukça geriledi. Tedaviye devam edecek ve 1-2 hafta sonra tekrar kontrolünü yapacağız. O kulağın da iyileşeceğine inanıyoruz" dedi. Cemil Merttürk ise tüm tedaviler için Başkan Dr. Cemil Tugay ve Eşrefpaşa Hastanesi'ne teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel ve Detay görüntüler

-Cemil amcanın hastaneye girişi

-Cemil amcanın kbb muayanesi

-Cemil amcanın Başhekim için yazdığı şiir.

-Röportaj

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Uçar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi\'nde tedavi gören yaşlı hasta teşekkür etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hasta teşekkür etti - Son Dakika

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