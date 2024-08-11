İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları ve Deniz Etkinlikleri Gençleri Buluşturdu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları ve Deniz Etkinlikleri Gençleri Buluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gençleri buluşturdu. Gençler, çeşitli spor aktiviteleri ve atölyelerle sosyalleşerek keyifli anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç odaklı kent vizyonuyla düzenlenen etkinlikler, gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

11.08.2024 12:27
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gençleri buluşturdu. Çeşitli spor aktiviteleri, atölyelerle sosyalleşen gençler, "En azından bir kaçış, bir tatil, çok güzel oluyor" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında çalışan Genç İzmir birimi, gençlik kampları ve deniz etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç odaklı kent vizyonuyla ücretsiz olarak düzenlediği gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gençleri buluşturdu. Gençler, çadırlarını yanlarında getirerek doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, sinema gecesi, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlandı. Keyifli anlar yaşayan gençler, denizin de tadını çıkardı. Özdere'deki kamp, bugün de devam edecek.

"Yoğun ilgi var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde projeler şefi olarak çalışan Pınar Aslan, "Gençlerle hafta sonu farklı plaj alanlarımızda kamplar düzenliyoruz. Bu kamplarda gençler hem sosyalleşiyor, hem de yaptığımız atölyelerle kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Denizin ve güneşin tadını da çıkarıyorlar. Kampın ücretsiz olması cazip, ekonomik şartlardan tatile gitmekte zorlanıyorlar çünkü. Kampımıza yoğun ilgi var. Memnun oldukları için talepler de her geçen gün artıyor. Yeni lokasyonlar araştırıp onları desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

"En azından bir kaçış, bir tatil çok güzel oluyor"

Kampa katılan gençlerden Nesrin Bakar, "Çok güzel, çok eğlenceli. Bu aktivite için teşekkür ederiz" dedi.

İbrahim Dal, "Çok güzel, böyle bir imkan olması bizim için çok iyi. Ortam da çok iyi, aktiviteler de var. Bizim için eğlenceli iki gün geçecek" diye konuştu.

Aslı Gazibey, "Şimdiden çok eğlenceli başladı. Böyle devam edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Demir Göksu, "Çok güzel bir kamp. Çadırımızı kurarken çok eğlendik. Voleybol, basketbol oynarken çok eğlendik. Çok memnunuz. Böyle bir şey arıyorduk, çok güzel denk geldi. Bu imkan için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Umut Utku Akça, "Bu imkanın verilmesi çok güzel. Şartlara bakıldığında, en azından bir kaçış, bir tatil, çok güzel oluyor. Alan çok güzel, imkanlar çok güzel. Burada etkinliğin ücretsiz olarak belediye tarafından yapılması ve başvurunun kolay olması çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Deniz ve havuz etkinlikleri de var

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlik kamplarının yanı sıra deniz ve havuz etkinlikleri de düzenliyor. Selçuk, Çeşme, Seferihisar ve İzmir'in farklı yerlerinde kamp ve deniz etkinlikleri devam edecek.

Genç İzmir deniz ve havuz tarihleri şöyle;

13 Ağustos Selçuk Pamucak

20 Ağustos Oasis Aquapark Çeşme

27 Ağustos Oasis Aquapark Çeşme

10 Eylül Dikili Plaj Tesisleri

17 Eylül Ardıç Plajı Karaburun

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları ve Deniz Etkinlikleri Gençleri Buluşturdu - Son Dakika
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