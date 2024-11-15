İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Dezavantajlı Çocuklar İçin Sportif Etkinlik - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Dezavantajlı Çocuklar İçin Sportif Etkinlik

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar için ara tatilde düzenlediği etkinliklerde çocukları paten kaydırarak sportif yeteneklerini ölçtü. Proje, çocukların spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

15.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:39
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar için ara tatilde etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ulaşmak amacıyla kullandığı 11 Dayanışma Noktasından velileriyle birlikte alınıp Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'na getirilen çocuklar, hem sportif yetenek ölçümüne katıldı hem buz pistinde paten yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporda ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar için yeni bir adım daha atıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı mahallelerde kurulan 11 Dayanışma Noktasından velileriyle birlikte alınan çocuklar, sportif yetenek ölçümü uygulamasına dahil edildi. 8-10 yaş arasındaki çocukların geleceğine yön vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ücretsiz sportif yetenek ölçümü uygulaması velileri de memnun etti. Çocuklar ayrıca Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda paten yapma keyfi yaşadı.

"Yeni yeteneklerin keşfedilmesinde de etkili olacak"

Projeye ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ara tatilde verimli vakit geçirmeleri için bu çalışmayı başlattık. Hem çocuklarımızın sportif yeteneklerinin hangi alanda olduğuyla ilgili ölçümler yapılıyor, hem de buz sporlarıyla buluşmalarını sağlıyoruz. 11 Dayanışma Noktasından aldığımız çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerine de destek sağlıyoruz. Bu projeyle İzmir'in spor kenti olması yolunda katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Yeni yeteneklerin keşfedilmesinde de etkili olacak. Dezavantajlı bölgelerde çocuklarımızın bütün imkanlara eşit ulaşımını desteklemek bizim sorumluluğumuzda. Çocukların spora ulaşımını kolaylaştırmak, yeteneklerini tespit etmek ve bu yetenek doğrultusunda spor alanındaki gelişimine katkı sunmak bizim görevimiz" dedi.

Çocukların 15 istasyonda ölçüme aldıklarını aktaran Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitmeni Kader Ener, "Bizim buradaki amacımız 8-9-10 yaşlarındaki çocuklarımızı alıp hangi branşlarda başarılı olduğunu bulup yönlendirme yapabilmek. Ege Üniversitesi ile bir protokol yapıldı. Hocalarımız ile sistemi oturttuk. Biz burada ölçümleri alıyoruz. Biz de sonuçlara göre ailelere çocuklarınızı hangi branşa yönlendirirseniz daha faydalı olur diyerek yardımcı oluyoruz. Öncelikle çocukları spora yönlendirmek istiyoruz. Daha sonra daha iyi yerlere gelmeleri için destekte bulunuyoruz" diye konuştu.

"İnşallah çocuklarımız da sporda başarılı olurlar, dereceye girerler"

Uygulama kapsamında etkinliğe katılan çocuklar ve velileri, duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Veli Ayşe Acar: "Birinci Kadriye'den geliyoruz. Spor için buradayız. Bu hizmetler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bunların devamını da istiyoruz. Başkan'ımıza da teşekkür ediyoruz."

-Veli Hülya Acar: "Büyükşehir Belediyesi, bize çok güzel hizmetler veriyor. Etkinliklere çocuklarımız katılıyor. Teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan dolayı mutluyum. İleride belki çocuğum kendini geliştirecek, sporcu olacak. Bu projeyi devam ettirirlerse daha mutlu oluruz."

-Veli Bahar Duman: "Büyükşehir Belediyesi çocuklarımız için güzel etkinlikler yapıyor. Teşekkürler. İnşallah çocuklarımız da sporda başarılı olurlar, dereceye girerler. Güzel projeler olursa her zaman katılmak için buradayız."

-Sadiye Özarman: "Spor yaptım, buz pistinde paten kaydım. Çok güzel geçti. Çok mutluyum."

-Nuda Evin Paşa: "Zıplama, boy ölçümü, kol ölçümü yapıldı. Hocalar çok iyi yönlendiriyorlar. Büyüyünce beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Spor branşı olarak da koşuyu seviyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Dezavantajlı Çocuklar İçin Sportif Etkinlik
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Dezavantajlı Çocuklar İçin Sportif Etkinlik - Son Dakika

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