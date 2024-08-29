İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Öğrencilere ve Velilere Destek Olacak - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Öğrencilere ve Velilere Destek Olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, öğrencilerin ve velilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla projeler hayata geçirecek. Projeler arasında kırtasiye desteği, tip 1 diyabetli öğrencilere sensörlü şeker ölçüm cihazı, yapay zeka destekli matematik dersi, çamaşırhane hizmeti ve nakliye hizmeti bulunuyor.

29.08.2024 10:47
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(İZMİR)- İzmir'de yaşayan öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına destekte bulunmak amacıyla kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, hayata geçireceği projelerle hem öğrencilerin hem de velilerin hayatına dokunacak. Başkan Cemil Tugay, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi tüm gücümüzle desteklemeliyiz. Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü kurmamızın sebebi de bu. Tek tip yardımın ötesinde öğrencilerin ihtiyacına göre desteklerin planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizin daha iyi bir geleceği olsun diye ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla kurulan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı döneminde öğrenci ve velilere eğitim desteği verecek. Ekonomik koşullar nedeniyle eğitim hayatlarında maddi ve manevi çeşitli sorunlarla karşılaşan aileler, projeler sayesinde rahat bir nefes alacak.

Tugay: Desteklerimiz sürecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Cemil Tugay, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi tüm gücümüzle, özellikle de eğitim konusunda desteklemeliyiz. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız altında özel olarak Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü kurmamızın sebebi de bu. Tek tip, standart yardımın ötesinde öğrencilerin ihtiyacına göre desteklerin planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kırtasiye ihtiyacından barınmaya yemekten nakliyeye farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle kişiye özel eğitim desteği oldukça önemli. Gençlerimize daha iyi bir gelecek için eğitim desteklerini artırarak sürdüreceğiz" dedi.

15 bin öğrenciye 15 milyon liralık kırtasiye desteği

Eğitim destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kırtasiye desteği yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek projeyle, toplam 15 bin ihtiyaç sahibi öğrenci için velilerin İzmir Şehir Kart'ına 1000'er lira yüklenecek. 15 milyon lirayı bulan destek, anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. Öğrenciler, 1000 liralık destek sayesinde eğitim hayatlarında gerekli olan kalem, defter, silgi gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Tip 1 diyabetli miniklere sensörlü şeker ölçüm cihazı

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nün en önemli projelerinden biri de tip 1 diyabet tanısı alan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik olacak. Proje kapsamında, tip 1 diyabetli miniklere sensörlü şeker ölçüm cihazı (libre) araç ve gereçleri temin edilecek. Bu sayede, sıklıkla manuel yapılan şeker ölçme işlemleri daha konforlu bir şekilde yapılmış olacak. Öğrenciler, ders saatlerinde kaygı düzeyleri artmadan motive bir şekilde derslerine konsantre olabilecek. Ege Diyabet Derneği ile iş birliği halinde yürütülecek projeden her 1. sınıf öğrencisi bir yıl boyunca faydalanabilecek. Proje hayata geçtiğinde öğrenci ve velilere cihaz kullanımı ile ilgili eğitimler de verilecek. Çocuğun ölçüm sonuçları, veliler tarafından akıllı telefon aracılığıyla anında görülebilecek.

Eğitime destek için köprü olunacak

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, ailesi İzmir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle hayırsever eğitim gönüllülerini buluşturacak. Kişi, kurum ve kuruluşlar ile öğrenciler arasında köprü konumunda olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafları https://bizvariz.izmir.bel.tr/ internet sitesi üzerinden bir araya getirecek.

Başarılı öğrencilere özel destekler

Üniversite sınavında ilk bin ve ilk 5 bin sıralaması içinde olmak üzere iki kademede yer alan öğrencilerin İzmir'de bulunan bir üniversiteyi tercih etmesi durumunda konaklama ve ulaşım konusunda destek verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini sıcak yemek ile buluşturmaya da devam edecek. Ege Üniversitesi Kampüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü, İYTE Kampüsü, Katip Çelebi Üniversitesi Kampüsü, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi Kampüsü olmak üzere 6 noktada sıcak yemek dağıtımı sürecek.

Yapay zeka destekli matematik dersi

Dünyada pek çok alanda kullanılan yapay zeka, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde de uygulanıyor. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında İzmir'de 8. ve 12. sınıfta okuyacak ihtiyaç sahibi öğrenciler, yapay zeka destekli matematik programı ile matematik öğrenecek. Matematik programına, verilecek şifre ile giriş yapacak öğrenciler, yapay zeka ile ücretsiz eğitim desteği alacak. Projeye kentin daha yoksul mahallelerinde yaşayan öğrenciler ile başlanarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanacak.

Çamaşırhanelerin sayısı üçe çıkıyor

Halihazırda Bornova ve Çiğli'de üniversite öğrencileri için faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çamaşırhanelerin sayısı, Buca'da açılacak yeni çamaşırhane ile üçe çıkıyor. Çok sayıda üniversite öğrencisinin ikamet ettiği Buca ilçesinde oluşan ihtiyaca yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi yakınlarında çamaşırhane açılacak. https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden randevu sistemiyle çalışacak çamaşırhanede, deterjan ve su İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Öğrencilerin giysileri ücretsiz olarak yıkanıp kurutulacak.

Nakliye hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, İzmir'de öğrenim gören üniversiteli öğrencilere nakliye hizmeti de sağlayacak. Nakliye ücretlerinin arttığı günümüzde taşınma masraflarını ödemekte güçlü çeken öğrenciler, yine https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yaparak öğrenci belgeleriyle birlikte nakliye hizmeti desteği talebinde bulunacak. Randevu sitemi ile işleyecek projede, eşyaların taşınması için araç yönlendirilecek. Nakliye hizmeti, yalnızca İzmir sınırları içerisinde olan taşımalarda araç desteği sağlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Öğrencilere ve Velilere Destek Olacak - Son Dakika

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