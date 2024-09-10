İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili belediyeye 1,8 milyon lira ceza - Son Dakika
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İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili belediyeye 1,8 milyon lira ceza

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İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından yapılan inceleme sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL para cezası uygulandı. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği belirlenirken, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

10.09.2024 10:49  Güncelleme: 13:14
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından yapılan inceleme sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlattı. Bölgeye Bakanlığa bağlı uzman ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı sevk edildi. 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler, körfeze dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler aldı. Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, 'çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde' kirli suları, İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

AMONYAK MİKTARI OLMASI GEREKENDEN 50 KAT DAHA FAZLA

Balık ölümleri sonrası bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde, İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfezde 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8 ve yer yer 0'a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların oksijensizlik nedeniyle öldüğü belirlenmişti. İzmir Körfezi'nde 9 Eylül'de de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görülmüştü.

İzmir Körfezi\'ndeki kirlilikle ilgili belediyeye 1,8 milyon lira ceza
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili belediyeye 1,8 milyon lira ceza - Son Dakika

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