İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili eylem planı hazırlıklarına başladı. "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı" oluşturulması amacıyla ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile toplantılar düzenleniyor. Hazırlanacak 5 yıllık eylem planında, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açıklamada, "Bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızla, hayvan haklarına gönül vermiş gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızı yaşatmaktan yana olacaktır. Bu konuda, temel değeri 'yaşam hakkı' olan ve 'tek sağlık' anlayışını benimseyen Eylem Planı'nın hazırlıklarını sürdürmekteyiz" ifadesini kullandı.

İlk koordinasyon toplantısı yapıldı

Tugay'ın açıklaması kapsamında, Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı için çalışmalar başlatıldı. İlçe belediyelerinin katılımıyla yapılan ilk koordinasyon toplantısına belediyelerinin veteriner hekimleri de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ile Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de yer aldı.

Yol haritasını konuştular

İlçe belediyesi veteriner hekimlerinin görüşlerini ve taleplerini anlattığı, 5 yıllık Eylem Planı'na yönelik önerilerini sıraladığı toplantıda konuşan Okyay, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de ilk kez İzmir'de kurulduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz köpek popülasyonu ile ilgili yapacağı çalışmaları ve yol haritasını paydaşlarla değerlendiren Okyay, "Böyle güzel çalışmalar bizden doğmayacaksa kimseden doğmaz. Çok güzel bir çalışma yapacağımızdan kuşkum yok" dedi.

"Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz"

TBMM'den geçen sokak hayvanları ile ilgili kanuna da değinen Okyay, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarına yönelik bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bütün tarafları ile bu konuyu ele almak istiyoruz. Herkesin bir şey söylediği bir ortamdayız. Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz. Önümüzdeki süreci aşama aşama görelim ve planlayalım. Bunlar da kanıta dayalı olsun. Hayvanlarla insanların etkileşiminde, genel bir ekosistem etkileşiminde artılar ve eksiler var. Belli dengeler ve belli riskler var. Belli potansiyeller de var. Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak, bunu daha iyi şekilde yapmak zorundayız. ve birbirimizin haklarını, başta yaşama hakkı olmak üzere saygı göstererek yapmak zorundayız."

Saha ekipleri oluşturulacak

Okyay, "Gerekli önlemleri alırsak, kazaları daha aza nasıl indirebiliriz? Hedefin ölçülebilir olması için ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım. Sokakta yaşayan köpeklerin sayımını yapacağız. Buna neden ihtiyacımız var? Birincisi ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek için. İzmir'de bahsedildiği kadar 400-500 bin hayvanla mı karşı karşıyayız? Bunların üreme potansiyelini de anlamak için bu çalışmayı yapacağız. Tüm bunlar için saha ekipleri kurulacak. Yaptığımız müdahalelerin etkilerini de ölçmek istiyoruz" diye konuştu.

"İzmirlilerin görüşmelerini alacağız"

Konuya ilişkin İzmirlilerin görüşlerini de alacaklarını vurgulayan Okyay, şunları söyledi:

"İzmir halkı bu konuda ne düşünüyor, bunu da tanımlamak zorundayız. Bu alanda da çalışmalarımız olacak. 'Hangi koşullarda hayvanlarla temasta İzmirli kendini iyi hissedecek' sorusuna yanıt aranacak. Sahiplenme koşulları için ne öngörüyorlar ve ne istiyorlar? ya da neye ihtiyaçları var? Örnekleme yöntemi ve sorulacak sorular belirlendi. Saha çalışmasına geçilecek. Süreci bütün paydaşlarla yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız. Bu çalışma bizi çok heyecanlandırdı."

Neler yapılacak?

Hazırlanacak 5 yıllık eylem planı kapsamında "Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız", "İzmir'de sokaklarda, sahipsiz veya sahipli ne kadar köpek bulunuyor" gibi sorulara yanıt aranacak.

5 yıllık eylem planı çerçevesinde, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek. Yasa ile belirlenmiş yakalama, kısırlaştırma, yerinde bakım, rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendirme için program ve kampanyalar yürütülecek. Çalışmaların ardından taslak hazırlanacak. Hazırlanan taslağa son şekli verildikten sonra, 5 yıllık İzmir Eylem Planı açıklanacak.