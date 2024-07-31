İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili eylem planı hazırlıklarına başladı. "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı" oluşturulması amacıyla ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile toplantılar düzenleniyor. Hazırlanacak 5 yıllık eylem planında, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek.

31.07.2024 13:20  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili eylem planı hazırlıklarına başladı. "Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı" oluşturulması amacıyla ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile toplantılar düzenleniyor. Hazırlanacak 5 yıllık eylem planında, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açıklamada, "Bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızla, hayvan haklarına gönül vermiş gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızı yaşatmaktan yana olacaktır. Bu konuda, temel değeri 'yaşam hakkı' olan ve 'tek sağlık' anlayışını benimseyen Eylem Planı'nın hazırlıklarını sürdürmekteyiz" ifadesini kullandı.

İlk koordinasyon toplantısı yapıldı

Tugay'ın açıklaması kapsamında, Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı için çalışmalar başlatıldı. İlçe belediyelerinin katılımıyla yapılan ilk koordinasyon toplantısına belediyelerinin veteriner hekimleri de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Hidayet Petin ile Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe de yer aldı.

Yol haritasını konuştular

İlçe belediyesi veteriner hekimlerinin görüşlerini ve taleplerini anlattığı, 5 yıllık Eylem Planı'na yönelik önerilerini sıraladığı toplantıda konuşan  Okyay, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de ilk kez İzmir'de kurulduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz köpek popülasyonu ile ilgili yapacağı çalışmaları ve yol haritasını paydaşlarla değerlendiren Okyay, "Böyle güzel çalışmalar bizden doğmayacaksa kimseden doğmaz. Çok güzel bir çalışma yapacağımızdan kuşkum yok" dedi.

"Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz"

TBMM'den geçen sokak hayvanları ile ilgili kanuna da değinen Okyay, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarına yönelik bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Bütün tarafları ile bu konuyu ele almak istiyoruz. Herkesin bir şey söylediği bir ortamdayız. Biz daha bilimsel bir şekilde yol almak istiyoruz. Önümüzdeki süreci aşama aşama görelim ve planlayalım. Bunlar da kanıta dayalı olsun. Hayvanlarla insanların etkileşiminde, genel bir ekosistem etkileşiminde artılar ve eksiler var. Belli dengeler ve belli riskler var. Belli potansiyeller de var. Eğer biz bu mavi kürede birlikte yaşayacaksak, bunu daha iyi şekilde yapmak zorundayız. ve birbirimizin haklarını, başta yaşama hakkı olmak üzere saygı göstererek yapmak zorundayız."

Saha ekipleri oluşturulacak

Okyay, "Gerekli önlemleri alırsak, kazaları daha aza nasıl indirebiliriz? Hedefin ölçülebilir olması için ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım. Sokakta yaşayan köpeklerin sayımını yapacağız. Buna neden ihtiyacımız var? Birincisi ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek için. İzmir'de bahsedildiği kadar 400-500 bin hayvanla mı karşı karşıyayız? Bunların üreme potansiyelini de anlamak için bu çalışmayı yapacağız. Tüm bunlar için saha ekipleri kurulacak. Yaptığımız müdahalelerin etkilerini de ölçmek istiyoruz" diye konuştu.

"İzmirlilerin görüşmelerini alacağız"

Konuya ilişkin İzmirlilerin görüşlerini de alacaklarını vurgulayan Okyay, şunları söyledi:

"İzmir halkı bu konuda ne düşünüyor, bunu da tanımlamak zorundayız. Bu alanda da çalışmalarımız olacak. 'Hangi koşullarda hayvanlarla temasta İzmirli kendini iyi hissedecek' sorusuna yanıt aranacak. Sahiplenme koşulları için ne öngörüyorlar ve ne istiyorlar? ya da neye ihtiyaçları var? Örnekleme yöntemi ve sorulacak sorular belirlendi. Saha çalışmasına geçilecek. Süreci bütün paydaşlarla yöneteceğiz. Hem hayvanların sağlıksız ortamda yaşamasını hem de insanların bu konuda sorunlarla karşılaşmasını azaltmak zorundayız. Bu çalışma bizi çok heyecanlandırdı."

Neler yapılacak?

Hazırlanacak 5 yıllık eylem planı kapsamında "Nasıl bir sorunla karşı karşıyayız", "İzmir'de sokaklarda, sahipsiz veya sahipli ne kadar köpek bulunuyor" gibi sorulara yanıt aranacak.

5 yıllık eylem planı çerçevesinde, sahipsiz hayvan sayımı ile sokak hayvanlarına yönelik tutum için saha çalışmasını içeren durum tespiti, personel ve altyapı iyileştirmeleri, çeşitli farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlenecek. Yasa ile belirlenmiş yakalama, kısırlaştırma, yerinde bakım, rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendirme için program ve kampanyalar yürütülecek. Çalışmaların ardından taslak hazırlanacak. Hazırlanan taslağa son şekli verildikten sonra, 5 yıllık İzmir Eylem Planı açıklanacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Hayvan Hakları, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Eylem Planı Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement