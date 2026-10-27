İzmir Büyükşehir'in mikrobölgeleme çalışmasında Konak'ta 40 sondaj tamamlandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'in mikrobölgeleme çalışmasında Konak'ta 40 sondaj tamamlandı

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İzmir Büyükşehir\'in mikrobölgeleme çalışmasında Konak\'ta 40 sondaj tamamlandı
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İzmir Büyükşehir\'in mikrobölgeleme çalışmasında Konak\'ta 40 sondaj tamamlandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem ve afetlere karşı daha dirençli kent için Konak ve Bayraklı'da mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Konak'ta yaklaşık bir ayda 40 sondaj tamamlandı; veriler güvenli yerleşim ve kent planlamasına yön verecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti depremlere ve diğer afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Konak ve Bayraklı'da mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Konak'ta yaklaşık bir ayda 40 sondaj tamamlandı. Elde edilen veriler güvenli yerleşim alanlarının belirlenmesine ve kentin gelecekteki planlamasına yön verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti olası depremlere ve diğer afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova'da yaklaşık 7 bin, Karşıyaka'da ise 2 bin hektarlık alanda tamamlanan çalışmalar, Konak ve Bayraklı'da devam ediyor. Konak'ta yaklaşık bir ay önce başlayan saha çalışmalarında 40 sondaj tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Egeşehir uzmanlarının yürüttüğü çalışmalarda, yer altının jeolojik ve jeofizik özellikleri inceleniyor. Sondajlardan alınan numuneler ve jeofizik ölçümler birlikte değerlendirilerek zeminin yapısı, deprem sırasındaki davranışı ve olası afet riskleri belirleniyor.

GÖZTEPE'DEN KONAK İSKELESİ'NE UZANAN İNCELEME

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi'nde görev yapan jeoloji mühendisi Kıvanç Sözen, mikrobölgeleme çalışmalarının önce Bornova'da, ardından Karşıyaka'da başladığını, Konak ve Bayraklı'da ise sürdüğünü söyledi. Konak'taki saha çalışmalarının Göztepe Stadı çevresinden başlayarak Konak İskelesi'ne kadar uzandığını belirten Sözen, şunları söyledi:

"Sondajlarımız genellikle 20 ila 50 metre derinlikte yapılıyor. Bazı bölgelerde ise 450 metreye ulaşan sondajlar yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarla özellikle derinlerdeki anakayayı belirlemeyi amaçlıyoruz. Deprem sırasında anakayadan yüzeye ulaşan sismik hareketlerin zemini nasıl etkilediğini önceden anlamak büyük önem taşıyor."

Sondajlardan elde edilen verilerin mühendislik jeolojisi ve yerleşime uygunluk haritalarına temel oluşturacağını ifade eden Sözen, "Bu çalışmalar, İzmir'in gelecekte daha güvenli ve sürdürülebilir bir kent olarak planlanmasına katkı sağlayacak" dedi.

ZEMİNİN DEPREM KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI ARAŞTIRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan jeofizik mühendisi Cem Taşkıran da Konak'ın Kadifekale bölgesinde yürütülen çalışmalarda yer altının özelliklerinin farklı yöntemlerle incelendiğini söyledi. Sismik ölçümlerde yer altına titreşimler göndererek bu titreşimlerin farklı tabakalardan geçiş sürelerini ölçtüklerini belirten Taşkıran, "Elde ettiğimiz verilerle zeminin özelliklerini ve deprem sırasında nasıl davranabileceğini belirlemeye çalışıyoruz. Sonuçları sondajlardan elde edilen jeolojik verilerle birlikte değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Sismik ölçümlerin yanı sıra mikrotremor, elektrik özdirenç (ERT) ve mikrogravite yöntemlerinden de yararlanıldığını belirten Taşkıran, bu çalışmalarla zemin yapısının ve anakaya derinliğinin araştırıldığını ifade etti. Sıvılaşma, heyelan ve kaya düşmesi gibi tehlikelerin de incelendiğini kaydeden Taşkıran, bulguların haritalandırılmasıyla afet risklerinin belirlenerek önlemlerin bilimsel veriler doğrultusunda planlanacağını söyledi.

Egeşehir Laboratuvar Müdürlüğü'nde görev yapan jeoloji mühendisi Kıvanç Maden, farklı yöntemlerle yürütülen incelemelerin İzmir'i afetlere karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçladığını söyledi. Çalışmaların kent sakinlerinin can ve mal güvenliğinin korunmasına katkı sağlayacağını belirten Maden, mikrobölgeleme çalışmalarından elde edilecek verilerin İzmir'in zemin özelliklerinin ayrıntılı biçimde belirlenmesine ve gelecekteki kent planlamasına yol göstereceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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