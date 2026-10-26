İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir’in turizm cenneti Çeşme, sağanak yağışın etkisi altında kaldı. İlçede etkisini artıran yağmur cadde ve sokakları suyla doldururken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Çarşı başta olmak üzere birçok noktada yollar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın dinmesiyle birlikte biriken sular çekildi ve hayat normale döndü.
İzmir’in turizm cenneti Çeşme’de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur nedeniyle ilçenin birçok noktasında su taşkınları yaşandı.
CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI
Çeşme’de öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle çarşı çevresinde yollar ve kaldırımlar tamamen su altında kaldı. Görüntülere yansıyan anlarda, sel sularının dükkanların eşiklerine kadar dayandığı, sokaklardaki kutu ve eşyaların su üstünde yüzdüğü görüldü.
İlçedeki park halindeki lüks otomobiller ve araçlar jant boyuna kadar çamurlu su birikintilerine gömülürken, sokağı kaplayan taşkın nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.
YAĞIŞIN ARDINDAN SULAR ÇEKİLDİ
Bir süre etkili olan şiddetli sağanağın dinmesinin ardından su birikintileri kademeli olarak çekilmeye başladı. İlçede yaşam yeniden normale dönerken, yağış anında göle dönen sokaklar ve su içinde kalan araçlar günün en dikkat çeken görüntüleri oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?