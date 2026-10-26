İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi
Haber Videosu

İzmir’in turizm cenneti Çeşme, sağanak yağışın etkisi altında kaldı. İlçede etkisini artıran yağmur cadde ve sokakları suyla doldururken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Çarşı başta olmak üzere birçok noktada yollar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın dinmesiyle birlikte biriken sular çekildi ve hayat normale döndü.

İzmir’in turizm cenneti Çeşme’de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur nedeniyle ilçenin birçok noktasında su taşkınları yaşandı.

İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI 

Çeşme’de öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle çarşı çevresinde yollar ve kaldırımlar tamamen su altında kaldı. Görüntülere yansıyan anlarda, sel sularının dükkanların eşiklerine kadar dayandığı, sokaklardaki kutu ve eşyaların su üstünde yüzdüğü görüldü.

İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

İlçedeki park halindeki lüks otomobiller ve araçlar jant boyuna kadar çamurlu su birikintilerine gömülürken, sokağı kaplayan taşkın nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.

YAĞIŞIN ARDINDAN SULAR ÇEKİLDİ 

Bir süre etkili olan şiddetli sağanağın dinmesinin ardından su birikintileri kademeli olarak çekilmeye başladı. İlçede yaşam yeniden normale dönerken, yağış anında göle dönen sokaklar ve su içinde kalan araçlar günün en dikkat çeken görüntüleri oldu.   

İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildiİzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi
İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi
Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndüDatça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü
Kaynak: DHA
GüncelTurizmÇeşmeİzmirYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Unutkanlığının bedeli ağır oldu Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Fransa’yı salladı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
Kocaeli’de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti Kocaeli'de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti
Kolye tartışması kanlı bitti Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada
Korku filmlerini andıran görüntü Kamera tüm olan biteni kaydetti Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:26
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
17:00
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak
16:41
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan
Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 17:47:08. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei