İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

İzmir’in turizm cenneti Çeşme’de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur nedeniyle ilçenin birçok noktasında su taşkınları yaşandı.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI

Çeşme’de öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle çarşı çevresinde yollar ve kaldırımlar tamamen su altında kaldı. Görüntülere yansıyan anlarda, sel sularının dükkanların eşiklerine kadar dayandığı, sokaklardaki kutu ve eşyaların su üstünde yüzdüğü görüldü.

İlçedeki park halindeki lüks otomobiller ve araçlar jant boyuna kadar çamurlu su birikintilerine gömülürken, sokağı kaplayan taşkın nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.

YAĞIŞIN ARDINDAN SULAR ÇEKİLDİ

Bir süre etkili olan şiddetli sağanağın dinmesinin ardından su birikintileri kademeli olarak çekilmeye başladı. İlçede yaşam yeniden normale dönerken, yağış anında göle dönen sokaklar ve su içinde kalan araçlar günün en dikkat çeken görüntüleri oldu.