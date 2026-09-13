İzmir Çiğli'de kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı

İZMİR'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracı ile biri belediyeye ait iki işletmenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

MAKAM ARACINA 20 AĞUSTOS'TA SALDIRI DÜZENLENDİ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki aracına 20 Ağustos'ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren K.S. ve ona yardım ettiği belirlenen S.D., 24 Ağustos'ta tutuklandı. Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgili oldukları tespit edilen T.S. ve U.U'yu da gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli de tutuklandı.

KAFE VE HUZUREVİ SALDIRILARI DA AYNI ELDEN

Yine geçen 4 Eylül'de belediyeye ait bir kafe kurşunlanırken, 9 Eylül'de ise bir başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirtilen bir huzurevine saldırı düzenlendi. Saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında iki olayın da aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği belirlendi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.K., K.O, M.D. ve A.S. tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son isimlerle birlikte tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.