İzmir Çiğli'de kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Çiğli'de kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracı ile biri belediyeye ait iki işletmenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli daha gözaltına alındı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

İZMİR'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracı ile biri belediyeye ait iki işletmenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

MAKAM ARACINA 20 AĞUSTOS'TA SALDIRI DÜZENLENDİ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki aracına 20 Ağustos'ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren K.S. ve ona yardım ettiği belirlenen S.D., 24 Ağustos'ta tutuklandı. Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgili oldukları tespit edilen T.S. ve U.U'yu da gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli de tutuklandı.

KAFE VE HUZUREVİ SALDIRILARI DA AYNI ELDEN

Yine geçen 4 Eylül'de belediyeye ait bir kafe kurşunlanırken, 9 Eylül'de ise bir başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirtilen bir huzurevine saldırı düzenlendi. Saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında iki olayın da aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği belirlendi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.K., K.O, M.D. ve A.S. tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son isimlerle birlikte tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA

Onur Emrah Yıldız, Güvenlik, Ağustos, Güncel, İzmir, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Çiğli'de kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Halk otobüsü devrildi Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı

17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:00
İsmail Kartal Samandıra’dan çıkmıyor
İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor
16:39
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
16:08
Osimhen’in geri dönüş maçı belli oldu
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu
16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 17:37:38. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Çiğli'de kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement