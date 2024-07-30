İzmir'de 11,5 Milyon TL Değerinde Sahte İçki ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 11,5 Milyon TL Değerinde Sahte İçki ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İzmir\'de 11,5 Milyon TL Değerinde Sahte İçki ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 11,5 milyon TL olduğu değerlendirilen sahte içki ve kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler arasında 18,7 ton etil alkol, sahte içki imalatında kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara cihazları bulunuyor. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

30.07.2024 17:44
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İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 11,5 milyon TL olduğu değerlendirilen sahte içki ve kaçak ürün ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üreterek piyasaya sunulan, sahte içki ve etil alkol kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bornova, Torbalı, Çeşme, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 iş yeri, 1 ikamet, 1 depo ile kargo gönderilerinde yapılan aramalarda 18,7 ton etil alkol, 2 bin 600 sahte içki imalatında kullanılan malzeme, 41 içki yapımında kullanılan aroma, etil alkol imalatında kullanılan 9 makine, 6 bin 640 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 444 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200 boş makaron, 903 elektronik sigara cihazı, 290 gümrük kaçağı puro, 151 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonlar 8 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 11,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 11,5 Milyon TL Değerinde Sahte İçki ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 11,5 Milyon TL Değerinde Sahte İçki ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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