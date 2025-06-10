İzmir\'de 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İZMİR'de polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 11 kilo 11 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille uyuşturucu taşınacağını belirledi. Önceki gün harekete geçen ekipler, Karşıyaka ilçesinde belirlenen otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada 11 kilo 11 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki M.Ş.E., M.Y., P.Y. ve Y.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.