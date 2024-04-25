İzmir\'de 121 Numaralı ESHOT Hattı Yeniden Hizmete Girdi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçimden önce yurttaşlardan gelen talep üzerine yeniden devreye alma sözü verdiği 121 numaralı ESHOT hattı hizmet vermeye başladı. Karşıyakalı vatandaşlar, Başkan Tugay'a sözünü tuttuğu için teşekkür etti.

Başkan Tugay, seçim sürecinde yurttaşlardan gelen talep üzerine verdiği 121 numaralı ESHOT otobüs hattını yeniden devreye almaya sözünü tuttu. Halk Ekmek'te yapılan indirimin ardından su fiyatlarında indirim, emekli ve anne dayanışma kartları, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın yeniden kurulması için düzenlemeler yapan Başkan Tugay, vaatlerinden biri olan Mavişehir Aktarma Merkezi-Konak (121) otobüs hattını da göreve gelir gelmez hemen devreye aldırdı.

Mavişehir Aktarma Merkezi'nden hareket eden 121 numaralı otobüs hattı, Mavişehir, Bostanlı ve Karşıyaka güzergahındaki yolcuları aktarmasız bir şekilde Konak'a ulaştırıyor. 18 Nisan Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayan bu hatla aktarmasız, hızlı, ekonomik ve rahat bir şekilde seyahat eden yurttaşlar Başkan Tugay'a sözünü tuttuğu için teşekkür etti.

Hattın sefere başlamasını bekleyen Karşıyakalı yolculardan Özkan Yaman, "Sayın Belediye Başkanı'mıza bu duyarlı davranışı için çok teşekkür ederim. Kazasız belasız bir hat olmasını diliyorum. Çok gerekli bir hattı. Bu bölgede oturan insanlar İZBAN'dan indikten sonra beklemek zorunda kalıyorlardı. Konak'a kadar gitmesi çok yararlı oldu. Vatandaş için çok yerinde bir karar oldu. İşte belediyecilik budur, işte halka hizmet budur" dedi.

121 numaralı otobüs hattını kullanan Gülçin Çıtak, "Bu hattın devreye alınmasından çok mutlu oldum. Kaldırıldığından beri sıkıntı çekiyorduk. Ben çok memnunum. Dileğimiz oldu, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hattın devreye girmesini büyük bir mutlulukla karşılayan Esin Karadeniz ise "Çok memnun kaldık. Önemli ihtiyaçlarımızdan biriydi. Çok zorluk çekiyorduk. Başkanımız çok güzel şeyler yapıyor. Bakın mesela su fiyatı indirilecek, ekmek fiyatı indirildi. Bunlar halka gerekli olan hizmetler" dedi.